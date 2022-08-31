Глава МИД Британии рассказала о вкладе Горбачева в глобальную безопасность

Вадим Карасев

Глава МИД Великобритании Трасс назвала Горбачева выдающимся государственным деятелем

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своем Twitter-аккаунте назвала скончавшегося на 92-м году жизни первого президента СССР Михаила Горбачева выдающимся государственным деятелем, отметив его вклад в глобальную безопасность и стабильность.

«Михаил Горбачев был выдающимся государственным деятелем, который внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над окончанием холодной войны. Сейчас, более чем когда-либо, это наследие сотрудничества и мира должно восторжествовать», — написала глава британского МИД.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.