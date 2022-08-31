"Хайп ради хайпа": Костенко рассказала, зачем ее мужу нужен был скандал с Ольгой Бузовой

Вадим Карасев

На прошлой неделе между бывшими супругами Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым разгорелся сильный скандал. Началось все с того, что футболист совместно с рэпером T-Killah запустил проект "Родина Медиа", который освещает события в мире спорта.

Дмитрий написал Ольге смс с предложением помириться и принять участие в его новом детище. Однако экс-супруга не просто отказала Тарасову, но и высмеяла все его начинания, попутно припоминая все прошлые обиды.

Нынешняя супруга Дмитрия 28-летняя Анастасия Костенко не стала отговаривать его от попытки связаться с Бузовой, а наоборот, заявила, что рада будет с ней поработать. Многие тогда подумали, что выглядит это странно, но теперь Костенко расставила все точки над i. По ее словам, это был просто пиар.

Для всех сторон без исключения — это элемент пиара. Подхватили все, кому это было нужно, если вы не заметили. Это называется хайп ради хайпа.

Впрочем, если прочесть ответ Бузовой, то с трудом верится, что Тарасов и правда мог рассчитывать на примирение и сотрудничество. Если Дмитрий действительно виноват во всем этом, то вряд ли даже прошедшие 6 лет могли позволить Ольге все простить.

Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями.

Лена Миро рассказала, почему Бузова всегда будет одинока

В последнее время Ольга нередко постит пикантные фотографии и пишет провокационные тексты, поэтому многие решили, что телеведущей явно не хватает мужчины. Известная критикой знаменитостей блогерша Лена Мира предположила, что звезда увлекается алкоголем и никого уже не сможет найти.

Природу не обманешь: Бузова одна. И всегда будет одна, поверьте. Разве что какой-то залетный Олег с ней на пару дней задержится, побухает. Причина тому проста: отекшая будка. И этим все сказано.