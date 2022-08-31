"Хайп ради хайпа": Костенко рассказала, зачем ее мужу нужен был скандал с Ольгой Бузовой
На прошлой неделе между бывшими супругами Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым разгорелся сильный скандал. Началось все с того, что футболист совместно с рэпером T-Killah запустил проект "Родина Медиа", который освещает события в мире спорта.
Дмитрий написал Ольге смс с предложением помириться и принять участие в его новом детище. Однако экс-супруга не просто отказала Тарасову, но и высмеяла все его начинания, попутно припоминая все прошлые обиды.
Нынешняя супруга Дмитрия 28-летняя Анастасия Костенко не стала отговаривать его от попытки связаться с Бузовой, а наоборот, заявила, что рада будет с ней поработать. Многие тогда подумали, что выглядит это странно, но теперь Костенко расставила все точки над i. По ее словам, это был просто пиар.
Впрочем, если прочесть ответ Бузовой, то с трудом верится, что Тарасов и правда мог рассчитывать на примирение и сотрудничество. Если Дмитрий действительно виноват во всем этом, то вряд ли даже прошедшие 6 лет могли позволить Ольге все простить.
Лена Миро рассказала, почему Бузова всегда будет одинока
В последнее время Ольга нередко постит пикантные фотографии и пишет провокационные тексты, поэтому многие решили, что телеведущей явно не хватает мужчины. Известная критикой знаменитостей блогерша Лена Мира предположила, что звезда увлекается алкоголем и никого уже не сможет найти.