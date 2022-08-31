Художник создал забавную классификацию букетов, которые можно будет увидеть на линейке в честь 1 Сентября
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Художник создал забавную классификацию букетов, которые можно будет увидеть на линейке в честь 1 Сентября

Художник создал забавную классификацию букетов, которые можно будет увидеть на линейке в честь 1 Сентября

Лето, как и всегда, пролетело очень быстро, впереди осень, дожди, листопад и, конечно же, новый учебный год. А значит, первого сентября школьники дружно соберутся на линейках, чтобы отправиться в мир знаний до следующего лета. Туда принято приходить с цветами для учителей, и бывают эти композиции очень разными. Художник Reed Ameline в своём паблике Martadello показал то, как он видит букеты на 1 Сентября.

Художник создал юмористическую классификацию букетов на Первое сентября

Кстати, не советуем пролистывать первую картинку, это не просто заголовок. Здесь Амелайн спрятал много деталей и пасхалочек, часть которых будет понятна только тем, кто внимательно следит за его творчеством. А мы переходим к самим букетам!

Бессмертная классика

Когда ваш учитель в душе Пугачёва

Очумелые ручки

Интересно, а если сложить эти цветочки не из простых бумажек, а из денег?

Весьма оригинальный подход

Эх, романтика!

Опасный ход

Кстати, этот паренёк очень уж напоминает одного из персонажей вселенной художника. Зовут этого персонажа Суицидальный Сергей, и он постоянно пытается свести счёты с жизнью любыми мыслимыми и немыслимыми способами.

Вместо освобождения от физкультуры

А здесь вы можете найти ещё одну классификацию от художника, которая тоже посвящена Дню знаний и персонажам, которых вы можете встретить на школьной линейке.

# Интересное
По материалам: twizz

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