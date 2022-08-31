Иосиф Пригожин заявил о продажности Валерия Меладзе
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Иосиф Пригожин заявил о продажности Валерия Меладзе

Иосиф Пригожин заявил о продажности Валерия Меладзе
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о возвращении звезд. Народный артист Эдгард Запашный заявил, что всех сбежавших из России артистов ждет нелегкая участь за границей. Дескать, теперь они смогут выступать в залах максимум по 1000 человек, стадионы им больше не светят.
Иосиф Пригожин согласен с дрессировщиком. Продюсер убежден, что российских артистов вскоре ждет сильное разочарование от жизни за рубежом. Уже сейчас многие возвращаются, обратно придумывая странные отговорки. К примеру, Валерий Меладзе после скандальных заявлений теперь утверждает, что это было шуткой, и даже выступил в одном из ночных клубов в России. «Их печенюшкой хотели купить. Но не срослось. Печенюшка не зашла, слишком приторная. А у нас хоть она и не такая сладкая, но зато правильная», — рассказал Пригожин «Пятому каналу».
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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