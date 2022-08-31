Иван Охлобыстин считает, что зритель проглотит всех сбежавших звезд

Актер Иван Охлобыстин заявил, что звезды вернутся обратно и их приму с распростертыми руками. Артист не стесняется критиковать коллег по цеху, которые, по его мнению, ведут себя недостойно по отношению к стране и нашим солдатам. Свои слова он излагает в блоге. За резкие высказывания Ивану Охлобыстину нередко достается от других актеров, но патриотично настроенные граждане поддерживают бывшего священника и звезду сериала «Интерны». «Неправда, что я называю всех сбежавших артистов предателями, это не так. Я не знаю, предатели они, дураки, приспособленцы или банально — трусы. Я просто испытываю к ним неуважение и все. Но честно: мне не хочется, чтобы они возвращались. Мнение, что зритель сам решит, не выдерживает критики. Культура последних десятилетий изуродовала зрителя. Зритель ничего не решит и будет смиренно принимать то, что ему предложат чиновники от культуры», — говорит актер.Охлобыстин подчеркивает, что продюсеры и культурные деятели не заинтересованы в том, чтобы от них уходил зритель, который в большинстве своем идет на громкое имя. «Так что — лучший способ что-то изменить в культуре это все-таки не приветствовать возвращений блудных попугаев. Кеш. Лучше посидим год другой на культурной диете, пока не придут новые, талантливые, не развращенные властью и деньгами, искренне заинтересованные в возрождении Российской культуры персонажи. Тем более нам есть чем заняться, кроме обсуждения персон этого внимания не заслуживающих. Не время для гламурных балаганов», — сообщает звезда кино. Для того, чтобы решать что-то про культурную повестку, для начала надо победить в этой нелегкой битве со злом, тогда уже можно будет думать о будущем. А пока что Охлобыстин призывает молиться за наших воинов и перестать уважать тех, кто пошел против нашего Отечества. Отметим, что после начала специальной военной операции по защите Донбасса страну покинули такие звезды как Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, группа Little Big, Максим Галкин и другие.