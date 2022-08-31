Эдгард Запашный раскритиковал Михаила Горбачева
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Эдгард Запашный раскритиковал Михаила Горбачева

Эдгард Запашный раскритиковал Михаила Горбачева
Дрессировщик Эдгард Запашный не считает политика великим. Михаил Горбачев в 91 год умер после продолжительной болезни в Москве. Экс-президент СССР ушел из жизни 30 августа и будет похоронен рядом с женой на Новодевичьем кладбище. Будет ли прощание с бывшим главой Советского Союза государственным — пока не известно. Народный артист России Эдгард Запашный после известий о кончине Михаила Горбачева написал прощальные слова в своем телеграме.
«Горбачев был уважаемым лидером, открыл путь к свободной Европе», — заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Путь к свободной Европе тогда и заключался в том, чтобы развалить величайшую страну прошлого века. <...> Горбачев не был патриотом своей страны. Он не был сильным лидером, который мог сказать недругам России слово «нет». Он был человеком, которого больше интересовал личный имидж и то не внутри России. Ему очень важно было быть хорошим для них, для «свободной Европы», — высказался Запашный.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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