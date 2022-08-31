Эксперты оценили поддержку Донбасса со стороны российских регионов

Вадим Карасев

Участники круглого стола ЭИСИ высоко оценили всестороннюю поддержку жителям Донбасса, которую оказывают регионы России.

Эксперты отмечают, что в своей готовности помогать Донбассу врио демонстрируют управленческие качества, свойственные губернаторам новой волны, — близость к людям и нацеленность на решение их проблем.

Так, Кировская область регулярно оказывает жителям Донбасса и беженцам из ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. В частности, 25 августа из региона в Ростов направлена третья 20-тонная фура с предметами первой необходимости. Это продукты питания, средства индивидуальной защиты, гигиены и ухода, детские товары. Как отметил врио губернатора Кировской области Александр Соколов, в сбор помощи активно включились и жители региона, и предприниматели, и депутаты. Жители региона стали участниками акции "Книги - Донбассу" - всего собрали более 1,5 тыс. экземпляров художественной литературы.

В Рязанской области заботятся о беженцах, которые прибыли из ДНР, ЛНР и Украины. Врио губернатора Павел Малков лично участвует в оказании поддержки и общается с беженцами. Еще весной в регионе по инициативе врио пункты временного размещения обеспечили доступом в интернет, чтобы у людей была возможность связаться с родными.

Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев на встрече с Владимиром Путиным 11 августа доложил, что в регионе открыто три пункта временного размещения и питания на 280 человек. Зайцев также сообщил, что республика отправила более 62 тонн гуманитарной помощи, 9 тонн учебников и школьных принадлежностей. В сентябре запланирована отправка кровельных материалов.

Саратовская область под руководством врио губернатора Романа Бусаргина взяла шефство над Сватовским районом ЛНР. Во время визита специалисты оценили состояние инфраструктуры в муниципалитете и разработали план по ее восстановлению. Кроме того, область регулярно отправляет в Донбасс гуманитарную помощь, а в летних лагерях отдохнули дети с подшефной территории.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принимает личное участие в формировании гуманитарной помощи и называет специальную военную операцию своей личной историей - его родной племянник выполняет задачи на Донбассе.

Тамбовская область регулярно отправляет на Донбасс гуманитарные грузы, принимает на своей территории беженцев, трудоустраивает их на тамбовских предприятиях. Помимо этого, 182 ребенка из ЛНР и ДНР находятся на летнем отдыхе в детских оздоровительных лагерях региона. Тамбовская область также занимается переподготовкой школьных учителей из республик Донбасса, адаптирует их к российским стандартам обучения. Регион взял шефство над Новоайдарским районом ЛНР.

Помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий оказывает Ярославская область. В народные республики Донбасса направлено уже более 350 тонн гуманитарного груза.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев лично посетил ДНР и подписал соглашение о сотрудничестве с Докучаевском.

"Братская поддержка позволит не только подтянуть социальную сферу, но и перезапустить экономику. Она здесь сильная", — заключил Авдеев.

Политический аналитик Петр Колчин напомнил, что устойчивый тренд на реализацию программ помощи республикам Донбасса и освобожденным территориям на Украине прослеживается в управленческих стратегиях глав регионов России на протяжении полугода.

"Эффективность реализации мер поддержки освобожденных территорий зависит от деятельности глав регионов и их команд. В связи с этим важность такого вектора региональной политики только растет, и это отражается в новых управленческих решениях. Подобные решения становятся крупными позитивными информационными поводами, которые особенно важны перед единым днем голосования для губернаторов и врио, идущих на выборы. Они способствуют росту уровня электоральной поддержки и степени доверия со стороны федеральных структур, становясь универсальной предвыборной технологией", — уверен эксперт.