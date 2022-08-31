Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
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Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна

Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Певец Эмин Агаларов проводит отпуск в Баку вместе с Аленой Гавриловой и их дочерью Афиной. 35-летняя Алена Гаврилова вместе с Эмином Агаларовым и их дочерью Афиной отдыхает в Баку. Звездная пара, воссоединившаяся в прошлом году, лучится от счастья и публикует трогательные семейные фото. А последний кадр, появившийся на странице модели, заставил публику заподозрить, что певец скоро в пятый раз станет отцом (от первого брака у певца подрастают двое сыновей и дочь, которую удочерила его бывшая жена). Гаврилова опубликовала милые черно-белые снимки, на которых покрасовалась в белой рубашке, завязанной на поясе, и расклешенной юбке. Алена решила добавить своему образу пикантности и не стала застегивать вырез рубашки, блеснув полупрозрачным бюстгальтером.
Однако подписчики модели больше внимания уделили ее талии, а не зоне декольте. Многим показалось, что Гаврилова маскирует одеждой округлившийся живот. Пока срок у Алены небольшой, так что, скорее всего, пополнения они с Эмином ожидают в начале следующего года, решили фолловеры. «Ты беременна?», «Да, и мне кажется, она ждет ребенка», «Животик!», «Нежная и шикарная», «Позитивное фото! Вам идет улыбка», «Мне кажется или у нее животик?», «Видно, что счастливая», «Эмин, берегите эту прекрасную женщину, продолжайте делать ее счастливой!»— отметили в комментариях к снимкам. Напомним, Эмин Агаларов женился на обладательнице титула «Мисс Мордовия – 2004» в 2018 году, а спустя несколько месяцев Алена подарила певцу дочь Афину. Знаменитости казались идеальной парой, пока в 2020-м артист внезапно не объявил о разводе. Позже в интервью Ксении Собчак Эмин признался, что именно он был виноват в расставании с Гавриловой, потому что не совладал со своим взрывным характером. Однако в прошлом году Агаларов помирился с бывшей женой, их стали все чаще замечать вместе, но лишь недавно певец подтвердил, что воссоединился с моделью.
# Шоу-бизнес Агаларов Эмин
По материалам: z-aya

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