Как отреагировали на свадьбу Прилучного Муцениеце и Карпович

На днях в сети появились фотографии со свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Как оказалось, Павел настолько был покорен красотой и умом коллеги (актеры познакомились на съемках сериала «В клетке»), что сделал ей предложение на 3 день знакомства. Свои отношения пара зарегистрировала еще в мае, а шикарную свадьбу молодые отметили в конце августа.

В связи с этим событием, поклонники просто «набросились» на бывшую супругу Павла Агату Муцениеце. Фанаты пары обвинили ее в том, что она упустила такого шикарного мужчину и прекрасного отца. Некоторое время актриса отмалчивалась, но потом все же решилась на откровение. Правда, очень завуалированное, но знающие люди поняли, что слова относятся именно к бывшему супругу и рассказывают о семейной жизни с ним.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность», - откровенничает Агата в личном блоге. - «Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом».





Поклонники вспомнили и про любовницу Павла Мирославу Карпович. Молодые люди закрутили роман практически сразу же после расставания Прилучного: они вместе отдыхали, порой даже вместе с детьми от Муцениеце, ходили в магазины, гуляли по городу, посещали светские мероприятия. Но никогда не позиционировали себя как влюбленную пару.

Позже Павел, в интервью Надежде Стрелец, рассказывал, что не встречался с Мирославой: просто на тот момент они нужны были друг другу, и очень сильно друг другу помогли. Не более того. Правда, Мирослава также, по всей вероятности, не считает. После свадьбы Прилучного и множества вопросов от фанатов, в личном блоге она опубликовала следующие слова:

«Будьте мягкими. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость», - откровенничает Мирослава Карпович с подписчиками. - «Гордитесь тем, что даже несмотря на то, что остальной мир может не согласиться, вы все равно верите в это красивое место».





Напомним, что Павел и Зепюр долгое время не афишировали свои отношения, а совместные фото позиционировали как пиар-компанию. Но вскоре стало понятно, что для простых коллег они проводят вместе слишком много времени. В конце августа стало достоверно известно, что пара поженилась.