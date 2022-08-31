Как сделать учебный год удачным: приметы о первом звонке и суеверия о школе
Сегодня, 07:00
Мы живем в физическом мире, но на него влияет и метафизический, хотя это совершенно неявно на первый взгляд. В разных жизненных ситуациях мы сталкиваемся с необъяснимым. Так, отправляя ребенка в школу, родителям нужно обращать внимание на приметы, чтобы дальнейший путь их чада был полон успехов. Какие же суеверия связаны с первым звонком, как правильно готовиться к нему, чтобы все прошло удачно, какой дорогой ходить в школу и о многом другом расскажем далее.
Первый звонок 2022 года
1 сентября наступит уже совсем скоро. Этот день хочется запомнить навсегда как очень торжественный и счастливый. А избежать неприятностей помогут мудрые приметы о школе и первом звонке.
- Так, если на первый звонок выдался дождливый день, то расстраиваться не стоит — примета очень хорошая. Весь будущий год школьники будут учиться легко и непринужденно.
- После первого дня учебы ребенка в школе, родители, забирая его домой, должны оставить на дороге монету. Согласно распространенному суеверию, этот откуп поможет навсегда обезопасить путь домой для школьника.
- Плохая примета — порвать 1 сентября школьные вещи или принадлежности. В будущем это сулит неудовлетворительное поведение и проблемы с учебой.
- Чтобы у первоклассника все сложилось хорошо, отправлять его на первый звонок в 2022 году следует с повязанной на запястье красной ниткой.
Приметы и суеверия об учебе в школе
- Если школьнику повстречается кот любого окраса по дороге в школу, то день пройдет на «ура».
- В портфель или внутренний карман пиджака кладут монетку, заговоренную на удачу.
- Не стоит покупать ребенку тетради с мрачной, темной обложкой. Пусть это будет что-то позитивное, в ярких или пастельных тонах, тогда год будет наполнен радостными моментами.
- Если первоклассник плачет в школе, значит, ему нужно поставить защиту — дать с собой оберег.
- Нельзя позволять малышам 31 августа долго сидеть в Интернете — это приводит к невозможности сосредоточиться на учебе в будущем.
- Если по дороге в школу встретится подвыпивший человек, то с одноклассниками может произойти конфликт.
- Если подержаться за дверную ручку учительской в начале учебного года, школьник будет любимчиком у классного руководителя.
- Если есть и читать учебник одновременно, то отметки будут неважные.
- Забыть что-то дома и вернуться за вещью — к неудачному дню. Чтобы отогнать неприятности, нужно взглянуть на себя в зеркало.
- Плохая примета — получить учебники с темной обложкой. Их нужно немедленно обернуть в другую — яркого, веселого цвета.
- Уходя на перемену, ребенку стоит закрывать книги и учебники, тогда прочтенное не забудется.
- Если по дороге в школу встретился друг, с которым играли летом, то день пройдет успешно и весело.
- Выбирать путь в школу нужно самый прямой, тогда и пути достижения результата будут простыми.
- Если ребенок надел новую форму и в этот день в школе произошла неприятность, то лучше ее больше не надевать.
По материалам: rsute