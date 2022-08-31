Какими выросли дети-актёры в реальности по сравнению с тем, какую их взрослую версию показали в фильмах
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Какими выросли дети-актёры в реальности по сравнению с тем, какую их взрослую версию показали в фильмах

Какими выросли дети-актёры в реальности по сравнению с тем, какую их взрослую версию показали в фильмах

Подбор двух-трёх актёров на роль одного и то же персонажа в разном возрасте — очень непростая задача, чьи результаты крайне интересно рассматривать и анализировать. Особенно, когда после выхода фильма прошло достаточно времени, чтобы дети-актёры сравнялись по возрасту с повзрослевшими персонажами, которых играли их более старшие коллеги.

Специально для вас мы сделали несколько коллажей-сравнений, показывающих слева-направо:


как выглядели молодые актёры (в основном актрисы) в фильме;
кто играл их же героев, но в более старшем возрасте;
как на самом деле стали выглядеть актёры, когда выросли.

Можете смело оценивать работу кастинг-менеджеров от 1 до 10.

Криста Бриттани Аллен в фильме «Из 13 в 30» (2004)

30-летнюю версию её героини Дженны сыграла актриса Дженнифер Гарнер. Кстати, самой Кристе сейчас как раз 30!

Сирша Ронан в фильме «Искупление» (2007)

Сыграла подростковую версию Марго — героини Гвинет Пэлтроу. Сейчас актрисе 33 года.

Кирстен Данст в фильме «Маленькие женщины» (1994)

Сыграла юную версию Нэнси, героини Джессики Альбы. Сейчас Макензи 28 лет — Альбе же во время съёмок фильма было 24 года.

Дакота Фаннинг в фильме «Стильная штучка» (2002)

Touchstone Pictures / Touchstone Pictures / Steve Granitz/WireImage

Сыграла детскую версию героини Мелони, которую в большей части фильма играла актриса Риз Уизерспун. На фото справа Дакота в 26 лет — столько же, сколько было Риз во время съёмок фильма.


# Интересное
По материалам: twizz

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