Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с мошенничеством

Член Палаты представителей США Раджа Кришнамурти направил письма ряду федеральных ведомств и криптовалютных бирж с просьбой предоставить данные по борьбе с мошенничеством.

«Отсутствие центрального органа для выявления подозрительных операций во многих ситуациях, необратимость транзакций и ограниченное понимание многими потребителями и инвесторами базовой технологии делают криптовалюту предпочтительным методом транзакций для злоумышленников», — говорится в обращении.

В числе адресатов — Минфин, Комиссия по ценным бумагам и биржам, CFTC и FTC, а также платформы Binance.US, Coinbase, FTX, Kraken и KuCoin. Они должны сообщить о предпринимаемых действиях для защиты инвесторов.

В частности, глава американского подразделения Binance Брайан Шредер должен до 12 сентября предоставить документы, касающиеся политики компании в отношении цифровых активов и механизмов выявления потенциальных скам-проектов.

Данные: письмо Кришнамурти.

«Учитывая растущую популярность криптовалют в качестве формы оплаты и инвестиций, я обеспокоен быстрым ростом мошенничества и злоупотреблений со стороны пользователей», — объяснил конгрессмен.

По его мнению, власти «не спешат пресекать» недобросовестные практики, а существующее законодательство «не охватывает цифровые активы полностью».

Кришнамурти возглавляет подкомитет по надзору за экономической и потребительской политикой. В феврале 2021 года он вместе с коллегой Джеки Спайер потребовал от основателя Tron Джастина Сана объяснений касательно модерации контента на стриминговой платформе DLive после беспорядков в Вашингтоне.

В июле 2022 года глава банковского комитета Сената США Шеррод Браун запросил у Alphabet и Apple информацию о методах предотвращения криптовалютного мошенничества в приложениях, размещенных в их магазинах.

Напомним, во втором квартале суммарные потери криптопроектов от взломов и незаконной деятельности составили более $670 млн, согласно Immunefi.

В августе аналитики Elliptic подсчитали, что за 12 месяцев с июля 2021 года злоумышленники украли NFT на сумму свыше $100 млн.