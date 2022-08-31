Кортни Кардашьян раскритиковали из-за видео с новогодней Красной площадью

Вадим Карасев

Кортни Кардашьян опубликовала в инстаграме рождественское видео, однако получила за это немало негативных комментариев, ведь на видео — зимняя Москва, точнее, Красная площадь, украшенная к Новому году. Из-за выбора локации пользователи заподозрили Кортни в симпатии к России на фоне спецоперации РФ на Украине. В самых мягких из комментариев подписчики просто спрашивают звезду, не сошла ли она с ума, но есть и гораздо более жесткие реплики с критикой правительства России и страны в целом.

Видео с заснеженной Красной площадью и музыкой из фильма "Один дома" Кардашьян перепостила из аккаунта @christmasvibesz, публикующего ролики и фото на рождественскую тематику. Там видео уже набрало более 2,3 млн просмотров и больше тысячи комментариев. Одни пользователи сети возмущаются и требуют у админа удалить пост, другие же пишут, что Москва зимой действительно очень красива и ничего страшного в ролике нет. Пост до сих пор собирает комментарии, а вот Кортни Кардашьян после волны критики удалила свою публикацию, но скриншоты уже разошлись по сети.

Cестра Кортни тоже рискует вызвать недовольство публики. Ким Кардашьян снялась в новой зимней рекламной кампании Balenciaga на фоне берез и сугробов — в этом тут же увидели намек на русскую тему:

"Русская зима" (@olegio_ilich),"Русская березка, красиво" (@lesialeelee),"А вот и хохлома с березами" (@kovalsofya),"О нет, как они посмели, они что, поддерживают Россию, раз на фотообоях с березками сфоткались?"(@irisponomareva), "Это для русского рынка?" (@veronicakuntcevich)

— пишут в комментариях, однако критики и негатива там пока нет. Возможно, потому, что аккаунт бренда в принципе ограничил возможность комментирования этого поста.





Ким Кардашьян в кампании Balenciaga

На днях общественность раскритиковала Роберта Дауни — младшего из-за того, что он носит носки adidas с надписью "Россия", дизайн которых в 2017 году придумал Гоша Рубчинский. А Ирине Шейк недавно пришлось оправдываться из-за салата оливье, в котором усмотрели поддержку спецоперации.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Маргарита Дорошевич