Кристине Асмус может грозить серьезное наказание
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Кристине Асмус может грозить серьезное наказание

Кристине Асмус может грозить серьезное наказание
По слухам, актриса Кристина Асмус нарушила серьезный закон. На артистку завели дело за фейки. Соответствующая информация опубликована в картотеке Тверского райсуда Москвы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Как сообщает телеграм-канал Baza, если вина Кристины Асмус будет доказана, то ей светит штраф в 50 тысяч рублей. Напомним, что Кристина Асмус — бывшая жена юмориста Гарика Харламова. У пары есть общая дочь Анастасия. Добавим, что первую большую известность Кристине Асмус принесла роль Вали Черноус в телесериале «Интерны».
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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