Крупнейшие западные СМИ посвятили первые полосы материалам о смерти Горбачева

Вадим Карасев

Западные газеты посвятили первые полосы материалам о Горбачеве в связи со смертью политика

Крупнейшие мировые СМИ разместили на первых полосах статьи о первом президенте СССР Михаиле Горбачеве, о смерти которого стало известно 30 августа. Многие западные издания назвали политика выдающимся реформатором и отметили, что в России к Горбачеву относятся неоднозначно.

Британская ежедневная газета The Times выпустила материал с заголовком: «Лидер, помирившийся с Западом и заплативший за это». Издание отмечает, что на Западе и в России к Горбачеву относятся диаметрально противоположно.

«На Западе его приветствуют как человека, который ускорил крах советского коммунизма и положил конец холодной войне. Тем не менее дома его осуждают как человека, ответственного за то, что Владимир Путин назвал “величайшей геополитической катастрофой века” распад Советской империи», — пишет газета.

Немецкий таблоид Bild выпустил несколько материалов о Горбачеве, один из них с таким заголовком: «Он планировал революцию — но она закончилась фиаско. Как Горбачев потерял ГДР». В статье немецкая газета восхваляет бывшего советского лидера. Издание называет Горбачева «одним из отцов германского единства и пионером окончания холодной войны».

Французская Le Figaro опубликовала статью под заголовком: «Смерть Михаила Горбачева: россияне разрываются между ностальгией и неприятием "предателя"».

«В прессе и социальных сетях россияне колеблются между преклонением перед лидером, воплощающим надежду целого поколения, и злом на политика, который, по их мнению, предал интересы своей страны», — пишет издание. В других материалах газеты вспоминают о том, как Горбачев снимался в рекламе Pizza Hut, и рассказывают о его прозвище Горби.

Американский журнал Foreign Policy называет главным достижением Горбачева мирное окончание холодной войны. В материале «Спорное наследие Горбачева. Вместе с бывшим советским лидером умирает обнадеживающий момент в истории России» автор указывает на спорное место политика в истории России.

«Русские националисты и приверженцы старого порядка обычно считают его обманщиком или предателем (…) Другие россияне и члены бывшего советского блока восхваляют его как дальновидного освободителя, который пытался избавить их от ига коррумпированного тоталитаризма», — говорится в материале. При этом именно благодаря Горбачеву западные слова «консенсус» и «плюрализм» вошли в дискурс Политбюро, утверждает автор. «Эти слова даже стали частью общероссийского лексикона», — отметил он.

Испанская газета El Pais написала: «Горбачев, великий реформатор коммунистической России и отец "перестройки"». Автор материала назвал политика одним из ключевых фигур двадцатого века.

Итальянская La Stampa также посвятила несколько материалов бывшему лидеру СССР. Один из них вышел с заголовком: «Его мечту о мире предала путинская Россия». Издание сочло Горбачева «архитектором распада СССР и окончания холодной войны с Западом».

Польская Rzeczpospolita написала, что Горбачева ненавидели на родине и любили на Западе. В издании вышел материал под заголовком: «Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и случайно разрушил его. Он также случайно отменил коммунизм. За что его любили на Западе и ненавидели в России». Автор называет Горбачева «ребенком системы», который «полностью поверил в коммунизм», но при этом хотел сделать его «более человечным».

Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни в Москве в Центральной клинической больнице, где проходил лечение. Накануне смерти он прибыл в учреждение на процедуру гемодиализа. У политика были проблемы с почками.

Президент России Владимир Путин заявил, что глубоко соболезнует в связи со смертью политика.