Ксения Бородина удивилась ценам на отечественные марки одежды
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Ксения Бородина удивилась ценам на отечественные марки одежды

Ксения Бородина удивилась ценам на отечественные марки одежды

После ухода зарубежных компаний с российского рынка, отечественная продукция стала стоить значительно дороже. Этим наблюдением поспешила поделиться телеведущая Ксения Бородина. Промониторив несколько сайтов, она удивилась тому, сколько сейчас стоит одежда.


Как только место на российском рынке освободилось, многие представители шоу-бизнеса ожидали, что его быстро займут отечественные производители. Но оказалось, что российские бренды одежды решили воспользоваться случаем и подняли стоимость своей продукции. И в некоторых случаях это произошло многократно.


Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками на своем телеграм-канале этим наблюдением. Она спросила у аудитории, всегда ли цены были такими высокими или это произошло недавно. В качестве примера Ксения привела онлайн-магазин «12 storeez». Согласно опубликованным скриншотам, за пальто из кашемира придется отдать около 160 тысяч рублей, а шелковый лонгслив обойдется в 10 тысяч рублей.


Пользователи Сети поспешили отметить, что с недавнего времени эта марка одежды перешла в премиальный сегмент, якобы, улучшится качество материалов, а значит, и их стоимость. Также подписчики отмечают, что ранее аналогичные товары стоили в 2-3 раза дешевле.

«50к были пальто, выше не видела цены», «Качество ужасное у них особенно на трикотаже после стирки на 30* все в дырах», «Владелец недавно давал большое интервью, что они переходят в Премиум сегмент и теперь 0 ко всему прибавляют», «Правда, что с ценой случилось… максимально дорого было в этом магазине до 30000», «Не. Вот таких цен не было никогда», – делятся своим мнением подписчики.


Также пользователи сети отмечают, что повышение цен коснулось и других, менее раскрученных брендов. Они предполагают, что такое изменение ценовой политики связано с санкциям и сложностями с доставкой сырья от зарубежных поставщиков.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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