Кто родился 31 августа

Ирина Александровна Петина (50 лет)

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике. В 2003 году окончила Рязанский государственный педагогический университет имени С. А. Есенина по специальности «юрист», в 2006 году получила высшее экономическое образование там же, а в 2017 году окончила магистратуру Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Работала в Рязанской клинической больнице, в 1994 году перешла в Рязанское областное управление здравоохранения, где со временем возглавила юридическую службу. С 2011 года и до наделения полномочиями— заместитель министра здравоохранения Рязанской области.

В этот день также родились:

Леонид Григорьевич Ивашов (79 лет)

Советский и российский военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке. В 1964 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, в 1974 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1976 года служил в центральном аппарате Минобороны СССР. С 1987 года — начальник управления делами Минобороны. В 1992-1996 годах — секретарь Совета министров обороны государств СНГ, в 1996-2001 годах — начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России. С августа 1999 года — начальник Штаба по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ. В 2002 году основал и возглавил Военно-державный союз России. Член Высшего офицерского совета России. Возглавляет негосударственную Академию геополитических проблем, президент Международного центра геополитического анализа, преподает в МГИМО — профессор на кафедре международной журналистики и в Московском государственном лингвистическом университете — профессор кафедры теории и истории международных отношений. Постоянный автор газеты «Завтра». Пишет стихи. Автор более 700 статей и ряда книг.

Эдуард Арменакович Бабаян (1920-2009)

Советский и российский врач, один из ведущих наркологов России. В 1941 году окончил 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова. В 1953-1986 годах работал на различных должностях в Управлении по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения СССР. С 1964 по 1993 год был руководителем российской делегации в Комиссии по наркотическим средствам Экономического и социального совета ООН, дважды был председателем комиссии. С 1995 по 2004 год — вице-президент Международного комитета по контролю над наркотиками ООН и член Международного комитета по контролю над наркотиками при ООН. В 2005 году — главный научный сотрудник по вопросам исследовательской деятельности НИИ социальной и судебной психиатрии (Москва). Почетный заместитель председателя Международного совета по проблемам алкоголизма и наркомании. Автор свыше 200 научных работ по вопросам контроля наркотиков, которые переведены на многие языки мира, имел три авторских свидетельства на изобретения, автор и соавтор переиздававшихся учебных пособий для медицинских институтов и училищ, руководства для врачей, монографий, трехтомного издания альбомов, посвященного творчеству душевнобольных.

Владимир Ефимович Карасев (1918-1974)

Советский киноактер и кинорежиссер. В 1938 году и 1945-1948 годах учился в Театральном училище имени Щепкина, в 1951 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1938-1945 годах служил в армии. Затем работал сначала ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм» и киностудии имени М. Горького, потом режиссером на Одесской киностудии. Впервые снялся в эпизодических ролях в фильмах «Капитан «Старой черепахи»», «Весна на Заречной улице». В 1956 году экранизировал рассказ Коцюбинского «Пе-коптер». В 1959 году снял фильм «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (по одноименной повести Николая Гоголя). В 1966 году снял фильм «Запруда». В 1970 году снялся в телесериале о героях Минского подполья. После этого продолжилась работа на Белорусском телевидении.