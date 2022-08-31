Лариса Андерсен рассказала, чем обманчив Лев в Венере
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Лариса Андерсен рассказала, чем обманчив Лев в Венере

Лариса Андерсен рассказала, чем обманчив Лев в Венере
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на конец лета. 31 августа начнется транзит романтичной Венеры в знаке Льва. 💃Под влиянием этого транзита нам захочется украсить себя и мир вокруг – новая прическа, новый гардероб, смена имиджа, ремонт в квартире. При этом возникнет острое желание получать одобрение и признание своих усилий. Многим из нас станет жизненно необходимо выделяться из толпы, быть ярче и заметнее. Но подвох в том, что все эти перемены после окончания транзита могут показаться пустышкой и привести к разочарованию. «Как я могла на это пойти/это сделать/принять такое решение?!» - захочется воскликнуть потом, оценивая результаты своих кардинальных изменений. 👩‍❤️‍💋‍👨В личной жизни тоже рекомендуется проявлять осознанность. Этот период благоприятен для проявления искренних чувств у состоявшихся пар, но спонтанные романы могут также быстро закончится, как и начаться. Все это из-за того, что Венера во Льве иногда заставляет нас поддаваться мимолетным наслаждениям, забывая о настоящих чувствах. Поэтому вот мои рекомендации для этого периода: ✅ Если вам захочется кардинальных перемен, то применяйте правило – 10 раз отмерь, один отрежь! ✅ Избегайте необоснованных дорогостоящих покупок ✅ Чаще помогайте людям и проявляйте доброту ✅ Отличайте безусловную любовь от привязанности ✅ Балуйте и радуйте себя, но без фанатизма ✅ Подчеркивайте свои достижения, делайте комплименты и с благодарностью принимайте их ✅ Избегайте проявления эгоизма Транзит Венеры во Льве продлится до 24 сентября.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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