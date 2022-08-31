Лариса Гузеева боится, что ее вышибут из шоу «Голос 60+»
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Лариса Гузеева боится, что ее вышибут из шоу «Голос 60+»

Лариса Гузеева боится, что ее вышибут из шоу «Голос 60+»
63-летняя ведущая Лариса Гузеева сделала признание. Главная телесваха России дебютировала в роли ведущей шоу «Голос 60+». Записи слепых прослушиваний проходят уже две недели. Первый канал покажет 4 сентября первый выпуск пятого сезона этого вокального проекта. Исполнительница главной роли в мелодраме «Жестокий романс» рассказала, что на съемках находится в полуобморочном состоянии. Гузеева боится не выдержать сравнения с харизматичным предшественником — Дмитрием Нагиевым, постоянным ведущим «Голоса» в течение десяти лет. «Это очень сложно! – отметила Лариса. — И потом, я же всё время думаю, что до меня был Дима, а он блестящий ведущий и делал это с такой легкостью, так виртуозно и так талантливо! Поэтому меня одолевает страх и сомнения».
Заслуженная артистка России стремится справиться с «синдромом самозванца». Она заверила, что умеет не принимать сложную ситуацию близко к сердцу. По словам телезвезды, она хорошо подумала, прежде чем согласиться стать ведущей «Голоса». «Куда бы меня не приглашали, я думаю: «Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!» — подчеркнула Гузеева. — Потому что я «психическая», в трясучке всё время, у меня мокрые руки, всё дрожит. Мне кажется, что я всё испортила, что меня разоблачат и скажут: «Иди отсюда — мы ошиблись!» Я все время об этом думаю...» Вместе с тем, бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» начинает получать удовольствие от новой работы. Ларису поражают люди возрасте за 60 лет, которые принимают участие в вокальном шоу. Актриса считает их самородками. «Я даже не говорю сейчас о голосе! – указала телеведущая. — Я говорю о какой-то человеческой позиции, об открытости. Столько в них правды, столько чести, достоинства... Я думаю: «Боже мой, какое поколение, какие люди родились на нашей земле!»».
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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