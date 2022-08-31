Леонардо ДиКаприо расстался с девушкой. Актер не встречается с теми, кто старше 25 лет
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Леонардо ДиКаприо расстался с девушкой. Актер не встречается с теми, кто старше 25 лет

Леонардо ДиКаприо расстался с девушкой. Актер не встречается с теми, кто старше 25 лет

47-летний голливудский актер Леонардо ДиКаприо встречался с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне с 2017 года, но впервые подтвердил свои отношения только на церемонии "Оскар" в 2020 году.

Многие считали, что у пары все серьезно, ведь даже сам Лео говорил, что во время локдаунов сильно сблизился с моделью и любит проводить с ней время. Однако последний раз вместе их видели еще в июле.


47-летний голливудский актер Леонардо ДиКаприо с Камилой Морроне

Источники издания People сообщают, что пара рассталась. Сейчас Морроне предположительно находится в Сен-Тропе с матерью, а ДиКаприо последний раз видели в Лос-Анджелесе с друзьями на прошлой неделе.

Разница в возрасте между ними 22 года, что, по мнению многих поклонников, могло стать причиной расставания, однако Камила ранее высказывалась на эту тему. "В Голливуде и в мировой истории так много примеров, когда у людей большая разница в возрасте. Думаю, что любой должен иметь возможность встречаться с тем, с кем он хочет", — говорила модель.

47-летний голливудский актер Леонардо ДиКаприо с Камилой Морроне

Однако если детально изучить личную жизнь Леонардо, то становится понятно, что прослеживается некая закономерность. Ни одна из возлюбленных актера не была старше 25 лет. Так и Камиле Морроне исполнилось 25 лет в июне этого года.

То же самое с остальными. Супермодель Жизель Бюндхен встречалась с ДиКаприо 5 лет и рассталась, когда ей было 25. Далее три года он был с моделью Бар Рафаэли, которой на момент расставания было 24 года. Следующими были Блейк Лайвли, Эрин Хитертон, Тонни Гарн, Ниной Агдал и Лореной Рэй. Всем этим девушкам было меньше 25 лет или исполнялось 25, а потом союз распадался.

Неизвестно, дело в случайности, во вкусах актера или каком-то мистическом проклятии, но тенденция очень наглядна. Энтузиасты из Сети даже составили график, на котором четко видно возраст его возлюбленных. Он составлен раньше, чем Лео и Камила расстались, так что модель теперь можно считать четвертой девушкой, которая рассталась с актером ровно в 25 лет.

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По материалам: uposters.ru

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