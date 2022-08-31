Максим Галкин - мелкий скунс, заявил Милонов

Политик Милонов высказался о сбежавшем артисте Максиме Галкине. Виталий Милонов эмоционально прокомментировал новость о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Если Примадонну политик оскорблять не стал, то Максима Галкина, который остался за границей, разнес в пух и прах. Виталий Милонов осудил позицию Максима Галкина, назвав его предателем Родины. Госдеятель настолько разозлился, что призвал публику не ходить на концерты шоумена, которые тот активно дает за рубежом. «Пугачева, как Крабовидная туманность, на нее нельзя обижаться, это явление, которое есть. И она ни одного гадкого слова не говорила. В отличие от этого мелкого скунса в желтых штанишках, нынешнего ее супруга. Им пора уже развестись. Галкин — мерзкий тушкан!» — воскликнул 48-летний депутат в программе «Место встречи» на канале НТВ.Говоря о муже Примадонны, политик задел Валерия Меладзе и Ингеборгу Дапкунайте. Милонов не понимает, как люди, прославившиеся благодаря России, могут поливать ее грязью. «Галкина на и порог пускать нельзя! Пнем Максима под его желтую попу. Он — подлец и негодяй, как и Дапкунайте. Мерзоты! Сейчас эти обедневшие артисты хотят московское бабло, не надо им верить!» — не унимается Виталий. В минувшие выходные стало известно о возращении Аллы Борисовны. Поначалу была информация, что Пугачева вместе с детьми приехала в родную страну, так как Лизе и Гарри пора в школу, однако позже Галкин опубликовал видео с наследниками и всех запутал. Поэтому неизвестно, где двойняшки — в России или в Латвии с отцом. Сама Примадонна на слухи реагирует спокойно и уверяет — она уезжала за границу подлечить здоровье. «Возвращение блудной дочери прямо. У меня кончился отпуск, чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась», — говорила на днях 73-летняя Алла Борисовна.