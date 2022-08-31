Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
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Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному

Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному

На прошлой неделе отгремела пышная свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. На празднике можно было увидеть родителей молодоженов, которые, к слову, одобряют выбор своих детей. Мама Зепюр нежно обратилась к дочери и зятю.


Родительница Зепюр — Гаяне Согомонян — посвятила теплые слова жениху и невесте, отметив, что всегда подержит их. «Мои дорогие дети, будьте счастливы! — расчувствовалась женщина в личном блоге. — Любите, и пусть ваша любовь с каждым годом становится все крепче!».

Пользователи Сети присоединились к поздравлению, пожелав паре всего самого наилучшего и скорейшего прибавления в семье. К слову, Прилучный, у которого уже есть сын Тимофей и дочь Мия от Агаты Муцениеце, не против снова стать папой.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян знакомы несколько лет, но сильные чувства между ними зародились весной. После непродолжительного романа Павел сделал актрисе предложение руки и сердца, на что она ответила согласием.

12 мая влюбленные узаконили отношения в Наро-Фоминском загсе, потом обвенчались. Свадьба молодых прошла на подмосковной вилле Ротонда. Среди 65 гостей можно было увидеть Стаса Михайлова с женой, Алексея Чадова со спутницей, Илью Глинникова и других известных персон. Организацией мероприятия занималась Анна Городжая, которая устраивает торжества для ярких представителей российского шоу-бизнеса.

«С Пашей познакомились в рамках моей работы. Свадьба была прекрасной, в лучших армянских традициях, с шашлыком. Ведущим выступил Стас Зубков — он, кстати, вел празднование в честь 55-летия Филиппа Киркорова. Подарков было много, но гости не смогли разглядеть их — все коробки были запечатаны. Жаль, что второго дня празднования не будет», — со «СтарХитом» подробностями вечеринки делился друг Прилучного.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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