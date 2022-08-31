Марк Богатырев поделился фото сына от Татьяны Арнтгольц

Актер Марк Богатырев показал подросшего сынишку. Артист и Татьяна Арнтгольц познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела», в 2018 году они начали встречаться. А дальше отношения развивались стремительно: в 2020 году влюбленные поженились, а в феврале 2021 года у них родился сын Данила. Сегодня Марк Богатырев с гордость поделился снимком подросшего сына. В полтора годика он уверенно держится на ногах и даже пытается помочь родителям с домашним хозяйством. «Данила Маркович, видимо, сам уже хочет научиться готовить и помогать нам. Сын готовит завтрак!» — прокомментировал актер попытки Данилы разобраться с посудой в кухонном шкафу. Мальчик просто-напросто вытащил все из шкафчика.Поклонники умилились, каким красавчиком растет Данила. А еще тем, как малыш похож на свою маму, Татьяну Арнтгольц: такой же светленький, с круглыми щечками. Ранее Богатырев признавался, что, хотя и мечтал о рождении ребенка, вжился в роль отца далеко не сразу. Актер говорил, что первые месяцы отцовство вызывало у него смешанные чувства: идиллическая картинка в его голове совсем не совпала с реальностью. Сейчас актер рассказывает, что малыш растет очень веселым и любознательным. Марк обещает стать для него самым лучшим родителем. Напомним, что для Богатырева это первый опыт отцовства, а вот Арнтгольц к моменту рождения сына уже имела опыт в воспитании детей. В 2009 году родила от Ивана Жидкова дочку Машу. После развода пары дочка осталась жить с мамой, но отец регулярно проводит время с наследницей.