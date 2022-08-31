Масштабная игра Project Dragon от IO Interactive и Xbox выйдет не раньше 2025 года
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Масштабная игра Project Dragon от IO Interactive и Xbox выйдет не раньше 2025 года

Масштабная игра Project Dragon от IO Interactive и Xbox выйдет не раньше 2025 года


В начале 2021 года в сети появились слухи, что компания IO Interactive работает совместно с Xbox над неким проектом под названием Project Dragon. Отмечалось, что это высокобюджетная игра с драконами и средневековым миром, которая должна после релиза поддерживаться не менее 10 лет.

Похоже, что релиз игры стоит ждать еще долго. В последнем финансовом отчете, опубликованном студией IO Interactive, говорится, что до марта 2025 года релизов от команды не стоит, из-за чего доходы компании могут существенно снизиться. Студия отмечает, что находящиеся сейчас в производстве проекты требуют длительной разработки.

Среди игр, которые находятся в разработке у IO Interactive, сейчас известно о двух проектах: Project Dragon (официально пока проект не представлен) и Project 007 – игра о Джемсе Бонде от создателей Hitman.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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