Масштабная игра Project Dragon от IO Interactive и Xbox выйдет не раньше 2025 года

Вадим Карасев





В начале 2021 года в сети появились слухи, что компания IO Interactive работает совместно с Xbox над неким проектом под названием Project Dragon. Отмечалось, что это высокобюджетная игра с драконами и средневековым миром, которая должна после релиза поддерживаться не менее 10 лет.

Похоже, что релиз игры стоит ждать еще долго. В последнем финансовом отчете, опубликованном студией IO Interactive, говорится, что до марта 2025 года релизов от команды не стоит, из-за чего доходы компании могут существенно снизиться. Студия отмечает, что находящиеся сейчас в производстве проекты требуют длительной разработки.

Среди игр, которые находятся в разработке у IO Interactive, сейчас известно о двух проектах: Project Dragon (официально пока проект не представлен) и Project 007 – игра о Джемсе Бонде от создателей Hitman.