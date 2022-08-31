На Кристину Асмус подали в суд: подробная информация, за что составлен протокол
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На Кристину Асмус подали в суд: подробная информация, за что составлен протокол

На Кристину Асмус подали в суд: подробная информация, за что составлен протокол

В последнее время актриса Кристина Асмус все чаще становится участницей скандалов. Сначала она снялась в откровенных сценах в фильме «Текст», потом последовал развод с юмористом Гариком Харламовым. А недавно съемочная команда фильма «РАЙцентр», в котором снимается Асмус, спровоцировала экологический скандал. Сейчас стало известно, что на актрису подали в суд за ее февральские публикации в соцсетях.


Недавно Кристина хвасталась своими заработками. Возможно, в ближайшем времени ей придется отдать часть накоплений. Как стало известно, на актрису подали в Тверской суд Москвы. Асмус обвиняют по статье 20.3.3, Ч. 1 — дискредитация Вооруженных Сил РФ. Максимальное наказание для физических лиц за такое правонарушение составляет 50 тысяч рублей.


На эту информацию уже отреагировала агент актрисы Мария Нисанова. Она поделилась своими сомнениями о правдоподобности такой информации с журналистам издания «Газета.ру».

«Не верьте слухам», – ответила Мария на вопросы журналистов.

Однако Тверской суд Москвы подтвердил получение материалов дела и даже раскрыл причины составления протокола о правонарушении. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», сообщает пресс-служба суда. Данная публикация была размешена в феврале 2022 года.


Напомним, что ранее по этой статье уже были обвинительные приговоры знаменитостей. Так, в июле 2022 года на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука был составлен протокол, а в середине августа Советский районный суд города Уфы вынес обвинительный приговор. Музыканта признали виновным и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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