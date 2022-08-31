На портале госуслуг хотят запустить сервис для подтверждения личности

Минцифры предложило запустить на портале госуслуг сервис для оперативного подтверждения личности в ряде бытовых ситуаций. Об этом сообщается на сайте министерства.

Например, с помощью такого сервиса можно было бы подтверждать личности для проверки права на бесплатный проезд, для получения скидки или подтверждения возраста в магазине, при посещении мероприятий с ограничениями на вход, при входе в офисные центры с пропускной системой.

«Список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит Правительство. Пилотным регионом, где впервые запустится сервис, может стать Москва», — говорится в сообщении.

Такой сервис мог бы стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно пользоваться смартфоном.

При этом данный механизм не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным, уточнили в Минцифры.