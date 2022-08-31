«Надоела своей показухой!»: подписчики не верят страданиям Веры Брежневой

Вот уже несколько месяцев артистка проживает в курортном итальянском городе Форте-дей-Марми и потихоньку возвращается к работе. Правда, Вера Брежнева не скрывает, что находится в подавленном состоянии.

Практически каждую публикацию в соцсети 40-летняя певица посвящает своему угнетенному состоянию и признается, что ей все тяжелее радоваться жизни.

«Есть ощущение, что на физическом уровне я лишилась верхнего слоя. Который меня защищал, оберегал, закрывал. И сейчас оголены все чувства, все эмоции. От этого все воспринимается острее, больнее. Но так чувствуется не только плохое. На контрасте, когда происходит что-то хорошее, иногда даже мелочь, то происходит буря приятных эмоций. И эти эмоции дарят прекрасные люди, которые встречаются на моем пути», — откровенничала звездная блондинка недавно.

Правда, не все подписчики жалеют Брежневу. Многих она попросту достала постоянными жалобами и самокритикой.

«Я понимаю, когда человек грустит, то он сидит в комнате без настроения, слушает грустные песни, и ему совсем не до фоток. А это все показуха и вызывание к себе жалости, типа «пожалейте меня, я ведь еще красивая и не старая?»; «Надоела своей показухой. Ну не выходи на связь, раз тебе плохо»; «А кому сейчас хорошо? Вере, думаю, хуже всех, но это не точно»; «Что с ней произошло? Муж бросил?»; «Ох уж эти страдания на камеру!» — негодует публика.

Сама Вера Брежнева не комментирует нападки хейтеров, да и вообще предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Так, певица упорно игнорирует очередные слухи о разрыве с продюсером Константином Меладзе. Сам музыкант тоже предпочел уйти в тень и не выходит на связь с многочисленными поклонниками.