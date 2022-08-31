Наталья Фриске: «Жанна сидела на кресле, ее трясло. Она не контролировала себя»
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Наталья Фриске: «Жанна сидела на кресле, ее трясло. Она не контролировала себя»

Наталья Фриске: «Жанна сидела на кресле, ее трясло. Она не контролировала себя»

Наталья Фриске часто вспоминает сестру, скончавшуюся от рака. Она рассказывает о молодости Жанны, ее любви к сыну, тяжелой болезни... Вот и сейчас Наташа поделилась неизвестными публике фактами о близком человеке.


Родные до последнего были рядом с Жанной. Семья оберегала певицу от плохих новостей и переживаний. Правда, иногда певица взрывалась от малейшего негатива. «Она сидела на кресле, ее трясло. Она не контролировала себя!» — вспоминает Наталья.

Жанна верила в победу над болезнью, поэтому старалась не злиться. Звезда строго выполняла предписания врачей и делала все, чтобы поправиться. «Платошка учился ходить, и она училась ходить вместе с ним», — отметила Наталья в анонсе программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Справиться с недугом Фриске не сумела — 15 июня 2015-го певица ушла из жизни. Наталья до сих пор тяжело переживает ее смерть. «Все говорят, что мы похожи. Жанна просто уехала на гастроли в ту же самую Мексику и скоро вернется... Время не лечит. Когда говорю о ней, начинаю плакать», — поделилась эмоциями сестра артистки.

У Жанны остался сын Платон, которому сейчас уже девять. Более пяти лет близкие Фриске, а также крестная Ольга Орлова, не видели мальчика, так как Дмитрий Шепелев прячет ребенка и запрещает с ним видеться.

«Платоша! Мой милый принц, мы все так же в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки! — обращалась Наталья к племяннику несколько месяцев назад. — Мы желаем тебе, чтобы ты рос здоровым, умным, сильным, добрым, как твоя мама. Мы верим, что скоро увидимся, мы очень ждем тебя и очень сильно любим. Твои тетя Наташа, дедушка Вова, бабушка Оля и младшая сестренка».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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