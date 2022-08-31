Назван способ получить повышенную пенсию

Вадим Карасев

Доцент Лебединская заявила о праве получать повышенную пенсию при ее отложенном оформлении

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что россияне имеют право отложить оформление пенсии на время от года до десяти лет. Она раскрыла преимущества такой выплаты в беседе с агентством «Прайм».

Лебединская назвала способ получить повышенную пенсию и заявила, что если отложить ее оформление, то стаж и количество пенсионных коэффициентов увеличатся. «Чем больше отчисления работодателя от официальной зарплаты, тем выше будет пенсия», — отметила она.

Эксперт добавила, если оформить пенсию через 12 месяце со дня возникновения такого права, то поправочный коэффициент составит 1.056 для фиксированной выплаты и 1,07 — для страховой выплаты. Через пять лет эти показатели достигнут 1,36 и 1,45, соответственно. За десять лет коэффициент для фиксированной выплаты возрастет до 2,11, а для страховой — до 2,32. Уже вышедшие на пенсию россияне смогут получить повышенный коэффициент в том случае, если они будут трудоустроены на период от одного года.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Инициативу разрабатывали депутаты из партии ЛДПР, рассказал парламентарий Ярослав Нилов.