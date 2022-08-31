Неожиданные товары от известных брендов (13 фото)

Вадим Карасев

Все эти бренды нам хорошо известны, поскольку они много лет выпускают свои фирменные товары, благодаря которым они добились успеха. Heinz - кетчупы, Heineken - пиво, Versace - дизайнерская одежда, KFC - острые крылышки и так далее. Но порой эти бренды решаются на эксперименты и выпускают совершенно неожиданную продукцию, которая удивляет покупателей. Вот, некоторые из них.Кроссовки от HeinekenПивоваренная компания Heineken выпустила ограниченный тираж кроссовок под названием Heinekicks перед запуском новой марки пива Heineken Silver. Фишка этой обуви заключается в подошве, которая наполнена светлым пивом. Оно усиливает ощущение мягкости при ходьбе и придаёт для кого-то приятный аромат напитка. Но помимо этой особенности в язычке каждой пары кроссовок спрятана фирменная открывашка, с помощью которой всегда можно открыть бутылочку чего-то вкусного.Подарок на день влюблённых «ValenHeinz»Как насчёт шоколадно-кетчуповых конфет от Heinz и от кондитеров лондонского гастронома Fortnum & Mason?Ещё один сюрприз от HeinzHeinz любит баловать своих покупателей всякими сладостями, которые не всегда подарят вам сластинку во рту! Вот, например, ещё один продукт от компании Kraft Heinz. На этот раз производители подготовили набор мороженого, которое можно сделать в домашних условиях со вкусом предложенного соуса. Всего на выбор даётся 5 соусов. Чтобы точно всё получилось, в каждом наборе имеется рецепт с лучшими советами.Versace и спортивный инвентарь в стиле бароккоПодводка-фломастер для глаз от SEPHORA x STABILOНаглядный пример, что может произойти, если бьюти сфера и компания по продаже канцтоваров объединятся.Supreme + OrioПомада со вкусом острых куриных крылышек от KFCДоступна эта помадка под названием «bucket red» только в одном цвете — красном.Текила от TeslaToyota HousingToyota занимается не только продажей автомобилей, но и постройкой домов.Мёд от PorscheВ 2017 году немецкая компания по продажам автомобилей Porsche приютила у себя на заводе в Лейпциге 25 пчелиных колоний. Результат — новый продукт, который представлен на полках фирменного магазина на территории завода.Духи Harley DavidsonНовое изобретение от Lay’sВашему вниманию предоставляется стиральная машинка для ваших пальчиков! Это устройство поможет вам в пару секунд очистить запачканные пальчики от крошек после перекуса чипсами.