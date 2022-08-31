Неожиданные товары от известных брендов (13 фото)
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Неожиданные товары от известных брендов (13 фото)

Кроссовки от HeinekenВсе эти бренды нам хорошо известны, поскольку они много лет выпускают свои фирменные товары, благодаря которым они добились успеха. Heinz - кетчупы, Heineken - пиво, Versace - дизайнерская одежда, KFC - острые крылышки и так далее. Но порой эти бренды решаются на эксперименты и выпускают совершенно неожиданную продукцию, которая удивляет покупателей. Вот, некоторые из них.

Кроссовки от Heineken


Пивоваренная компания Heineken выпустила ограниченный тираж кроссовок под названием Heinekicks перед запуском новой марки пива Heineken Silver. Фишка этой обуви заключается в подошве, которая наполнена светлым пивом. Оно усиливает ощущение мягкости при ходьбе и придаёт для кого-то приятный аромат напитка. Но помимо этой особенности в язычке каждой пары кроссовок спрятана фирменная открывашка, с помощью которой всегда можно открыть бутылочку чего-то вкусного.

Подарок на день влюблённых «ValenHeinz»

Подарок на день влюблённых «ValenHeinz»
Как насчёт шоколадно-кетчуповых конфет от Heinz и от кондитеров лондонского гастронома Fortnum & Mason?

Ещё один сюрприз от Heinz

Ещё один сюрприз от Heinz
Heinz любит баловать своих покупателей всякими сладостями, которые не всегда подарят вам сластинку во рту! Вот, например, ещё один продукт от компании Kraft Heinz. На этот раз производители подготовили набор мороженого, которое можно сделать в домашних условиях со вкусом предложенного соуса. Всего на выбор даётся 5 соусов. Чтобы точно всё получилось, в каждом наборе имеется рецепт с лучшими советами.

Versace и спортивный инвентарь в стиле барокко

Versace и спортивный инвентарь в стиле барокко
Подводка-фломастер для глаз от SEPHORA x STABILO

Подводка-фломастер для глаз от SEPHORA x STABILO
Наглядный пример, что может произойти, если бьюти сфера и компания по продаже канцтоваров объединятся.

Supreme + Orio

Supreme + Orio
Помада со вкусом острых куриных крылышек от KFC

Помада со вкусом острых куриных крылышек от KFC
Доступна эта помадка под названием «bucket red» только в одном цвете — красном.

Текила от Tesla

Текила от Tesla
Toyota Housing

Toyota Housing
Toyota занимается не только продажей автомобилей, но и постройкой домов.

Мёд от Porsche

Мёд от Porsche
В 2017 году немецкая компания по продажам автомобилей Porsche приютила у себя на заводе в Лейпциге 25 пчелиных колоний. Результат — новый продукт, который представлен на полках фирменного магазина на территории завода.

Духи Harley Davidson

Духи Harley Davidson
Новое изобретение от Lay’s

Новое изобретение от Lay’s
Новое изобретение от Lay’s
Вашему вниманию предоставляется стиральная машинка для ваших пальчиков! Это устройство поможет вам в пару секунд очистить запачканные пальчики от крошек после перекуса чипсами.
# Главные новости
По материалам: триникси

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Неожиданные товары от известных брендов (13 фото)
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