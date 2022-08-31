Новую гонку Horizon Chase 2 анонсировали для приставок Xbox

Вадим Карасев





Студия AQUIRIS анонсировала новую гоночную аркаду Horizon Chase 2 для всех основных стационарных платформ и Apple Arcade. Изначально проект станет доступен на устройствах Apple уже на следующей неделе — 6 сентября. А в 2023 году разработчики обещают выпустить его на всех основных консолях и PC, пока без точной даты релиза.

Horizon Chase 2 — классическая гоночная аркада с уникальным визуальным стилем. Первая часть получила немало положительных отзывов от критиков и игроков, во второй разработчики обещают больше контента, улучшенную графику, еще более динамичный геймплей.

Заявлено, что в игре Horizon Chase 2 будут соревновательные сетевые гонки и множество разнообразных режимов. Ниже можно посмотреть дебютный трейлер игры.

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