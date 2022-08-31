Обряды в последний день лета: привлекаем деньги и избавляемся от проблем 31 августа 2022 года

Вадим Карасев

Завершение лета — не повод для грусти, ведь именно 31 августа каждый сможет привлечь удачу и процветание на всю осень. Проводить лето 2022 года на волне позитива и обрести уверенность в завтрашнем дне помогут проверенные обряды.

Проводить лето и встретить осенний сезон в хорошем настроении не просто. Перемена погодных условий сказывается на настроении и самочувствии, и в это время важно позаботиться о себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку проверенные обряды, с помощью которых будет проще перестроиться и запрограммировать себя на успех.

Обряд на привлечение финансов

В конце лета многие испытывают стресс и боятся нового периода жизни из-за незавершенных дел и иных проблем, не дающих покоя. Обрести уверенность и найти путь к счастью будет проще, если запрограммировать подсознание на успех с использованием проверенного ритуала.

В конце лета важно сосредоточится и определиться с тем, что именно нужно для счастливой жизни. Материальные ценности перечисляют на бумаге, не забыв указать конкретные примеры. Например, новая просторная квартира для большой семьи с указанием количества комнат, метража и подробным описанием интерьера. Чем четче будет описание, тем проще достичь нужных результатов.

Готовый список помещают в конверт, кладут на стол и зажигают зеленую свечу. Всматриваясь в пламя, проговаривают:

«Сколько листьев в листопад упадет, столько и дохода в мою жизнь придет. Корысти не преследую, лишнего не требую».

Конверт запечатывают свечным воском и убирают в укромное место.

Обряд на избавление от проблем

У каждого из нас есть неприятности, которые нужно оставить в прошлом. 31 августа на листе бумаги пишут все то, что мешает счастливой жизни. Готовый список складывают самолетиком и запускают, приговаривая:

«Проблемы решаю, путь к счастью себе открываю, знаки судьбы читаю».

Самолетик поднимают, разворачивают и рвут на мелкие кусочки, которые сжигают. Пепел смывают проточной водой со словами:

«Вода горести смывает, путь к счастью открывает».

На следующий день важно избавиться от всех вещей, которые вызывают негативные воспоминания. Их выбрасывают без жалости, освобождая место новым позитивным событиям.