Обряды в последний день лета: привлекаем деньги и избавляемся от проблем 31 августа 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обряды в последний день лета: привлекаем деньги и избавляемся от проблем 31 августа 2022 года

Обряды в последний день лета: привлекаем деньги и избавляемся от проблем 31 августа 2022 года

Завершение лета — не повод для грусти, ведь именно 31 августа каждый сможет привлечь удачу и процветание на всю осень. Проводить лето 2022 года на волне позитива и обрести уверенность в завтрашнем дне помогут проверенные обряды.


Проводить лето и встретить осенний сезон в хорошем настроении не просто. Перемена погодных условий сказывается на настроении и самочувствии, и в это время важно позаботиться о себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку проверенные обряды, с помощью которых будет проще перестроиться и запрограммировать себя на успех.

Обряд на привлечение финансов

В конце лета многие испытывают стресс и боятся нового периода жизни из-за незавершенных дел и иных проблем, не дающих покоя. Обрести уверенность и найти путь к счастью будет проще, если запрограммировать подсознание на успех с использованием проверенного ритуала.

В конце лета важно сосредоточится и определиться с тем, что именно нужно для счастливой жизни. Материальные ценности перечисляют на бумаге, не забыв указать конкретные примеры. Например, новая просторная квартира для большой семьи с указанием количества комнат, метража и подробным описанием интерьера. Чем четче будет описание, тем проще достичь нужных результатов.

Готовый список помещают в конверт, кладут на стол и зажигают зеленую свечу. Всматриваясь в пламя, проговаривают:


«Сколько листьев в листопад упадет, столько и дохода в мою жизнь придет. Корысти не преследую, лишнего не требую».

Конверт запечатывают свечным воском и убирают в укромное место.

Обряд на избавление от проблем

У каждого из нас есть неприятности, которые нужно оставить в прошлом. 31 августа на листе бумаги пишут все то, что мешает счастливой жизни. Готовый список складывают самолетиком и запускают, приговаривая:

«Проблемы решаю, путь к счастью себе открываю, знаки судьбы читаю».

Самолетик поднимают, разворачивают и рвут на мелкие кусочки, которые сжигают. Пепел смывают проточной водой со словами:


«Вода горести смывает, путь к счастью открывает».

На следующий день важно избавиться от всех вещей, которые вызывают негативные воспоминания. Их выбрасывают без жалости, освобождая место новым позитивным событиям.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Агент Кристины Асмус отреагировала на возбуждение дела против актрисы
Агент Кристины Асмус отреагировала на возбуждение дела против актрисы
Собчак описала детские воспоминания о Горбачеве
Собчак описала детские воспоминания о Горбачеве
Обряды в последний день лета: привлекаем деньги и избавляемся от проблем 31 августа 2022 года
Обряды в последний день лета: привлекаем деньги и избавляемся от
Несколько профессионалов своего дела в одном видео
Несколько профессионалов своего дела в одном видео
«Надоела своей показухой!»: подписчики не верят страданиям Веры Брежневой
«Надоела своей показухой!»: подписчики не верят страданиям Веры
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
Синоптик спрогнозировал снег 1 сентября в европейской части России
Синоптик спрогнозировал снег 1 сентября в европейской части России
Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
«Дайнеко – колхозница, а Дубцова квадратная»: Арифулина прошлась по участницам «Фабрики звезд»
«Дайнеко – колхозница, а Дубцова квадратная»: Арифулина прошлась по
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Сбежавших из России актеров Хаматову и Белого "насилуют" за границей
Сбежавших из России актеров Хаматову и Белого "насилуют" за
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными
Шольц назвал антироссийские санкции эффективными

Топ на сегодня

Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после общения с бабушкой и дедушкой (18 фото)
Пользователи Твиттера рассказали, каким фразам научились дети после
Неизвестные взломали эфир радио «Крым» и включили гимн Украины
Неизвестные взломали эфир радио «Крым» и включили гимн Украины
Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X | S теперь работают еще лучше
Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X |
Гороскоп от Тамары Глобы на 31 августа 2022 года: кому нужно определиться с целями на будущее
Гороскоп от Тамары Глобы на 31 августа 2022 года: кому нужно
Дана Борисова озвучила болезнь босого Бари Алибасова
Дана Борисова озвучила болезнь босого Бари Алибасова

Еще по теме

Самые сильные обряды на успех в первый день 2022 года
Обряды в последний день лета: привлекаем деньги и избавляемся от проблем 31 августа 2021 года
Заговоры и обряды на удачный месяц: привлекаем деньги и успех 1 июля 2019 года
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем любовь с 8 по 20 сентября 2021 года