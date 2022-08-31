Официально: Xbox проведет трансляцию на Tokyo Game Show
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Официально: Xbox проведет трансляцию на Tokyo Game Show

Официально: Xbox проведет трансляцию на Tokyo Game Show


Компания Microsoft объявила сегодня, что в этом году возвращается на мероприятие Tokyo Game Show. Мероприятие пройдет в гибридном формате, то есть у компаний будут стенды, но при этом многие игровые издательства планируют провести собственные трансляции с анонсами. И Microsoft сообщила, что тоже планирует поступить подобным образом.

Команда Xbox анонсировала трансляцию на Tokyo Game Show, которая начнется 15 сентября в 12:00 по московскому времени. Заявлено, что в рамках шоу игроки увидят «обновления существующих игр от Xbox Game Studios и игр, выпущенных партнерами-разработчиками, которые, как мы надеемся, порадуют игроков в Японии, Азии и во всем мире».

Напомним, в прошлом году на Tokyo Game Show компания Microsoft анонсировала несколько игр для Game Pass от японских разработчиков и сообщила о партнерстве с целым рядом японских студий.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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