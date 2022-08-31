Отекшая, с огромными синяками. Саша Черно показала себя после удаления второго подбородка
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Отекшая, с огромными синяками. Саша Черно показала себя после удаления второго подбородка

Отекшая, с огромными синяками. Саша Черно показала себя после удаления второго подбородка

На прошлой неделе Саша Черно легла под нож хирурга, чтобы избавиться от лишнего жира на лице. Несколько дней звезда «ДОМа-2» проходила в повязке, а сегодня вышла на связь, показав результат операции.


Саша Черно делает все, чтобы увидеть на весах заветные цифры: сидит на диете, занимается физкультурой и, конечно, обращается к врачам. Женщина отрезала второй подбородок и уже думает, как бы избавиться от лишней коже на теле. Но пока врачи решают, удалять ей жир на животе или нет, брюнетка рассказывает о перенесенной процедуре.

Сегодня 29-летняя звезда «ДОМа-2» сняла повязку и показала, как выглядит лицо после преображения. «Снимаю видео без фильтра. Мне результат нравится, хоть и присутствует большой отек. Скорее всего, придется дорабатывать филлерами», — заявила Саша.

Вид Черно действительно неважный — покрасневший и опухший. Область вокруг шеи «окутана» огромными фиолетово-желтыми гематомами. «Через пару месяцев все это спадет, но на конечный результат нужно будет смотреть через полгода. Но я уже полностью довольна, мне по кайфу. Осталось, чтобы синячки сошли, а так все супер!» — радуется экс-участница реалити.

В Сети поздравляют Сашу, ведь она давно мечтала (и продолжает мечтать) об утонченной внешности. Но пока одни посылают брюнетке слова поддержки, другие критикуют и насмехаются. Черно не терпит хамство, поэтому жестко отвечает недоброжелателям.

«Так много глупых людей… Я сбросила 60 кг с помощью правильного питания и спорта. Говорю открыто о том, что не занималась спортом последние два месяца. Из-за этого, естественно, вес стоял. Люди все равно пишут: «Зачем липосакции, абдоминопластики и вообще любая пластика, пусть худеет сама?!» Почему такие открывают свои рты, если не понимают в чем-либо? Я вот в крипте не понимаю, в политике не понимаю, но молчу. Или люди думают, если ты весил под 200 кг, скинул с себя целого человека, то тебя спасут только спорт и еда, и тело будет как в 17? Без пластики ничего не будет. Пожалуйста, заступайтесь за меня, если видите в группах подобную чушь. А то уже пишут, что я худела с помощью липосакций. Тупые!

Если не показывал спорт, значит не было... Для меня психологически показывать спорт — тяжело! Я жирная, очень крупная, неуклюжая. Это же вам не для кадра поржать, а реально заниматься. Я вам не фрик, как на проекте. И, естественно, постепенно жировые ловушки уберутся по снижению массы тела. Самая большая боль — это живот. Без пластики никак, но это не равно тому, что не надо заниматься и питаться. Это все в совокупе!» — разозлилась звезда «ДОМа-2».


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По материалам: starhit

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