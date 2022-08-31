Paradox неожиданно объявила об отмене сделки по Game Pass

Вадим Карасев





Издательство Paradox является одним из партнеров Microsoft по подписке Game Pass. Внушительное количество проектов издательства уже добавлены в подписку, среди которых: Crusader Kings III, Stellaris, Shadowrun Trilogy и Hearts of Iron IV. Еще одна игра должна была присоединиться в этом году к Game Pass в день релиза, но этого не произойдет.

Еще в мае 2021 года Paradox и Xbox объявили, что новая стратегия Victoria 3 будет доступна в Game Pass в день релиза. Вчера объявили дату релиза проекта — 25 октября 2022 года. Но игроки обратили внимание, что в новых трейлерах игры нет ни слова о Game Pass. Они задали этот вопрос издательству Paradox на форуме, на что получили ответ:

При выпуске игра будет эксклюзивом Steam — после обсуждения с нашими партнерами было решено, что Victoria 3 не будет частью Game Pass или Microsoft Store.

Стоит отметить, что в трейлере Victoria 3, который демонстрировался на PC Gaming Show в июне этого года, упоминался выход проекта в Game Pass. Похоже, что решение об исключении игры из подписки было принято в последние 2 месяца, причины не называются.