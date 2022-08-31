Paradox неожиданно объявила об отмене сделки по Game Pass
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Paradox неожиданно объявила об отмене сделки по Game Pass

Paradox неожиданно объявила об отмене сделки по Game Pass


Издательство Paradox является одним из партнеров Microsoft по подписке Game Pass. Внушительное количество проектов издательства уже добавлены в подписку, среди которых: Crusader Kings III, Stellaris, Shadowrun Trilogy и Hearts of Iron IV. Еще одна игра должна была присоединиться в этом году к Game Pass в день релиза, но этого не произойдет.

Еще в мае 2021 года Paradox и Xbox объявили, что новая стратегия Victoria 3 будет доступна в Game Pass в день релиза. Вчера объявили дату релиза проекта — 25 октября 2022 года. Но игроки обратили внимание, что в новых трейлерах игры нет ни слова о Game Pass. Они задали этот вопрос издательству Paradox на форуме, на что получили ответ:

При выпуске игра будет эксклюзивом Steam — после обсуждения с нашими партнерами было решено, что Victoria 3 не будет частью Game Pass или Microsoft Store.

Стоит отметить, что в трейлере Victoria 3, который демонстрировался на PC Gaming Show в июне этого года, упоминался выход проекта в Game Pass. Похоже, что решение об исключении игры из подписки было принято в последние 2 месяца, причины не называются.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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