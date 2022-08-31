Паулина Андреева живет не только с Бондарчуком, но и с его особенной дочерью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Паулина Андреева живет не только с Бондарчуком, но и с его особенной дочерью

Паулина Андреева живет не только с Бондарчуком, но и с его особенной дочерью

Паулина Андреева живет не только с Бондарчуком, но и с его особенной дочерью
Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук живут вместе с его больной дочерью  Варварой от первого брака. Бывшую жену Федора Бондарчука Светлану раскритиковали в СМИ после появления новостей о том, что она почти не принимает участия в воспитании тяжело больной дочери. В 1999 году светская львица родила от режиссера дочку Варвару. Вскоре после родов девочке, родившейся с особенностями в развитии, поставили диагноз ДЦП. Долгое время супруги вместе занимались вопросами лечения и ухода за наследницей, но после развода Светлана стала гораздо реже видеться с ней.
Насколько известно, сейчас 23-летняя Варвара живет в загородном доме своего отца, куда несколько лет назад переехала и его новая жена Паулина Андреева. Говорят, что дочь режиссера сейчас находится в более близких отношениях с мачехой, чем с родной матерью.
На днях Светлана показала, как проводит время с дочерью своего нового мужа Сергея Харченко. Бывшая жена Бондарчука сблизилась с Юной, что видно по ленте её микроблога. При этом кадрами с Варварой светская львица делится лишь раз в год — в день её рождения. «На фоне этих событий пользователи Сети недоумевают, почему телеведущая так много времени проводит в компании падчерицы, а не собственного ребенка. «Маме постоянно некогда?» — вопрошает народ», — пишет ЭГ. Ранее, кстати, Светлана рассказывала, что в жизни её дочери есть ангел-хранитель — няня по имени Оля Сашко. Эту помощницу семья наняла вскоре после рождения Варвары. «Она по сей день с Варей. Это не няня, это семья», — говорила Бондарчук.
# Шоу-бизнес Андреева Паулина
По материалам: z-aya

Последние новости

"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
Бородина смогла раскрыть обман Татьяны Репиной
Бородина смогла раскрыть обман Татьяны Репиной
В Британии захотели ускорить реализацию проектов по АЭС
В Британии захотели ускорить реализацию проектов по АЭС
Подборка забавных твитов обо всем - 30.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 30.08.2022 (15 фото)
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
Паулина Андреева живет не только с Бондарчуком, но и с его особенной дочерью
Паулина Андреева живет не только с Бондарчуком, но и с его особенной
Андрей Норкин жестко высказался о Меладзе
Андрей Норкин жестко высказался о Меладзе
Отекшая, с огромными синяками. Саша Черно показала себя после удаления второго подбородка
Отекшая, с огромными синяками. Саша Черно показала себя после
Сегодня в Floppy Knights из Game Pass добавили русскую локализацию
Сегодня в Floppy Knights из Game Pass добавили русскую локализацию
DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта
DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта
Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
Сестра покойной жены Дмитрия Шепелева рассказала, кого Жанна на самом деле любила
Сестра покойной жены Дмитрия Шепелева рассказала, кого Жанна на самом

Топ на сегодня

Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ по трем направлениям
Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ по трем
Капитан сборной ЮАР по регби снялся в рекламе криптобиржи Luno
Капитан сборной ЮАР по регби снялся в рекламе криптобиржи Luno
Что ответить девушке, которой постоянно нечего надеть
Что ответить девушке, которой постоянно нечего надеть
Россияне стали активнее тратиться на собак
Россияне стали активнее тратиться на собак
Moonbeam интегрировал омничейн-протокол LayerZero
Moonbeam интегрировал омничейн-протокол LayerZero

Еще по теме

Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери
Федор Бондарчук и Паулина Андреева провели вечер с друзьями
Романтическое фото Бондарчука и Андреевой растрогало пользователей Instagram
Семья Бондарчуков примирилась и отправилась на совместный отдых