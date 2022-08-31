Паулина Андреева живет не только с Бондарчуком, но и с его особенной дочерью

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук живут вместе с его больной дочерью Варварой от первого брака. Бывшую жену Федора Бондарчука Светлану раскритиковали в СМИ после появления новостей о том, что она почти не принимает участия в воспитании тяжело больной дочери. В 1999 году светская львица родила от режиссера дочку Варвару. Вскоре после родов девочке, родившейся с особенностями в развитии, поставили диагноз ДЦП. Долгое время супруги вместе занимались вопросами лечения и ухода за наследницей, но после развода Светлана стала гораздо реже видеться с ней.Насколько известно, сейчас 23-летняя Варвара живет в загородном доме своего отца, куда несколько лет назад переехала и его новая жена Паулина Андреева. Говорят, что дочь режиссера сейчас находится в более близких отношениях с мачехой, чем с родной матерью.На днях Светлана показала, как проводит время с дочерью своего нового мужа Сергея Харченко. Бывшая жена Бондарчука сблизилась с Юной, что видно по ленте её микроблога. При этом кадрами с Варварой светская львица делится лишь раз в год — в день её рождения. «На фоне этих событий пользователи Сети недоумевают, почему телеведущая так много времени проводит в компании падчерицы, а не собственного ребенка. «Маме постоянно некогда?» — вопрошает народ», — пишет ЭГ. Ранее, кстати, Светлана рассказывала, что в жизни её дочери есть ангел-хранитель — няня по имени Оля Сашко. Эту помощницу семья наняла вскоре после рождения Варвары. «Она по сей день с Варей. Это не няня, это семья», — говорила Бондарчук.