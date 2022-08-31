Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС

Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС

Страны Евросоюза достигли договоренности о полной приостановке облегченного визового режима для граждан РФ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как утверждает чиновник, Еврокомиссии уже поручено подготовить специальные рекомендации о порядке действий стран ЕС с визами, уже выданными россиянами. Также подтверждено право каждого государства самостоятельно регулировать допуск граждан РФ в Шенгенское пространство через собственные границы.


Боррель добавил, что ЕС отказывается признавать российские паспорта, выданные на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской, Запорожской, Харьковской областей Украины, в данный момент контролируемых РФ.

Исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ломидзе рассказала, чем для простых россиян обернётся приостановка работы облегчённого визового режима между РФ и Евросоюзом. Глава организации спрогнозировала, что сроки оформления документов двукратно увеличатся, как и цена пошлины – платить придётся 80 евро вместо 35.

"Исходя из заявления министра иностранных дел Венгрии, можно предположить, что отменяется так называемый упрощённый режим. Отмена упрощённого режима предполагает, что виза будет стоить 80 евро, сроки оформления увеличиваются ориентировочно в два раза — до четырёх недель, несколько меняется анкета на получение этой визы. Говорить о какой-то стоимости туров в Европу сейчас странно, потому что в подавляющее большинство европейских стран классических пакетных туров нет. Пока мы можем говорить об удорожании на 45 евро визового сбора. Это факт, который более-менее понятен", – заявила Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Страны Евросоюза, граничащие с Россией, продолжают активно противодействовать въезду граждан РФ. Ранее представители Польши, Финляндии и стран Прибалтики заявили о планах на национальном уровне сократить число россиян, которые смогут въехать в Евросоюз через территорию этих государств.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как отреагировали на свадьбу Прилучного Муцениеце и Карпович
Как отреагировали на свадьбу Прилучного Муцениеце и Карпович
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом
В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и Россию
В США вспомнили о пророческих словах Трампа про Европу и Россию
Музыку Arcade Fire убрали с радиостанций после обвинений солиста в харассменте
Музыку Arcade Fire убрали с радиостанций после обвинений солиста в
Сморщенные и невкусные маринованные огурцы: почему так происходит и как этого избежать во время консервации
Сморщенные и невкусные маринованные огурцы: почему так происходит и
Ведущий «России 1» оценил политику Горбачева словами «хлебнули сполна»
Ведущий «России 1» оценил политику Горбачева словами «хлебнули сполна»
Очень странный парень чуть не попал под поезд
Очень странный парень чуть не попал под поезд
Кристине Асмус может грозить серьезное наказание
Кристине Асмус может грозить серьезное наказание
Лариса Гузеева боится, что ее вышибут из шоу «Голос 60+»
Лариса Гузеева боится, что ее вышибут из шоу «Голос 60+»
Иван Охлобыстин считает, что зритель проглотит всех сбежавших звезд
Иван Охлобыстин считает, что зритель проглотит всех сбежавших звезд
Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны
Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с мошенничеством
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с

Топ на сегодня

Шэрон Стоун объяснила, почему любит фотографироваться в бикини, и рассказала о ботоксе и возрасте
Шэрон Стоун объяснила, почему любит фотографироваться в бикини, и
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские
Муж Нюши высказался о большой разнице в возрасте с женой
Муж Нюши высказался о большой разнице в возрасте с женой
Популярная певица стала ведущей шоу на российском телеканале
Популярная певица стала ведущей шоу на российском телеканале
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,

Еще по теме

Раскрыта позиция G20 по санкциям против России
Рада на этой неделе может рассмотреть введение визового режима с Россией
Сербия и Косово договорились о въездных документах
Порошенко обсудил с Туском отмену визового режима с ЕС для украинцев