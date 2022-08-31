Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС

Вадим Карасев

Страны Евросоюза достигли договоренности о полной приостановке облегченного визового режима для граждан РФ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как утверждает чиновник, Еврокомиссии уже поручено подготовить специальные рекомендации о порядке действий стран ЕС с визами, уже выданными россиянами. Также подтверждено право каждого государства самостоятельно регулировать допуск граждан РФ в Шенгенское пространство через собственные границы.

Боррель добавил, что ЕС отказывается признавать российские паспорта, выданные на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской, Запорожской, Харьковской областей Украины, в данный момент контролируемых РФ.

Исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ломидзе рассказала, чем для простых россиян обернётся приостановка работы облегчённого визового режима между РФ и Евросоюзом. Глава организации спрогнозировала, что сроки оформления документов двукратно увеличатся, как и цена пошлины – платить придётся 80 евро вместо 35.

"Исходя из заявления министра иностранных дел Венгрии, можно предположить, что отменяется так называемый упрощённый режим. Отмена упрощённого режима предполагает, что виза будет стоить 80 евро, сроки оформления увеличиваются ориентировочно в два раза — до четырёх недель, несколько меняется анкета на получение этой визы. Говорить о какой-то стоимости туров в Европу сейчас странно, потому что в подавляющее большинство европейских стран классических пакетных туров нет. Пока мы можем говорить об удорожании на 45 евро визового сбора. Это факт, который более-менее понятен", – заявила Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Страны Евросоюза, граничащие с Россией, продолжают активно противодействовать въезду граждан РФ. Ранее представители Польши, Финляндии и стран Прибалтики заявили о планах на национальном уровне сократить число россиян, которые смогут въехать в Евросоюз через территорию этих государств.