Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны
Сегодня, 16:15 Вадим Карасев
Вчера стало известно, какие игры будут добавлены в Games With Gold в сентябре. Игроки с «золотыми» подписками Xbox Live могут уже сегодня забрать себе эти игры — Gods Will Fall и Thrillville.Сегодня забрать указанные игры можно через браузер из Microsoft Store, а завтра они станут доступны в соответствующем разделе на консоли.
Gods Will Fall
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Gods Will Fall
Вы — последняя надежда человечества. Мучительное правление богов над людьми продолжается тысячелетиями. Упиваясь жесткостью и чужими страд…
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Thrillville
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Thrillville
Настройте свой парк, общайтесь с гостями, стройте и катайтесь на собственных американских горках и других аттракционах.
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По материалам: newxboxone