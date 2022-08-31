Первые 2 бесплатные игры по Games With Gold за сентябрь уже доступны

Вадим Карасев





Вчера стало известно, какие игры будут добавлены в Games With Gold в сентябре. Игроки с «золотыми» подписками Xbox Live могут уже сегодня забрать себе эти игры — Gods Will Fall и Thrillville.

Gods Will Fall

Gods Will Fall

Сегодня забрать указанные игры можно через браузер из Microsoft Store, а завтра они станут доступны в соответствующем разделе на консоли.Watch this video on YouTube

Вы — последняя надежда человечества. Мучительное правление богов над людьми продолжается тысячелетиями. Упиваясь жесткостью и чужими страд…

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Thrillville

Thrillville

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Настройте свой парк, общайтесь с гостями, стройте и катайтесь на собственных американских горках и других аттракционах.

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