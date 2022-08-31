Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер
Михаил Горбачев скончался от заболеваний. Сегодня стало известно, что скончался Михаил Горбачев. О случившемся сообщили в Центральной клинической больнице, где в последнее время наблюдался политик. Буквально несколько минут назад появилась информация, что скончался Михаил Горбачев. Политическому деятелю был 91 год. В июле сообщалось, что экс-президент СССР находится в тяжелом состоянии. У Михаила Сергеевича были проблемы с почками, а усугублял ситуацию сахарный диабет. В последнее время он находился под постоянным присмотром врачей. В больницу к Горбачеву приезжал экономист Руслан Гринберг. «У Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. Состояние первого и единственного президента СССР хоть и ухудшается, но ничего критического нет — просто возраст. Чувствует себя более-менее... Ну что вы хотите в 91 год? Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно», — делился Гринберг.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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