Пискарев пообещал совершенствовать законы о противодействии иностранному вмешательству
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Пискарев пообещал совершенствовать законы о противодействии иностранному вмешательству

Пискарев пообещал совершенствовать законы о противодействии иностранному вмешательству

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что работа по совершенствованию законов о противодействии иностранному вмешательству продолжится, сообщается в Telegram-канале комиссии.

Депутат рассказал, что комиссия изучит доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», в котором утверждается о кампании, развернутой Западом по дискредитации выборов в России. По словам Пискарева, вмешательство в выборы в условиях спецоперации стало одним из элементов гибридной войны против России.

«И ее организаторы вынуждены прикладывать все больше усилий для идеологической обработки в нужном им ключе не только наших соотечественников, но и своих сограждан, которые с приближением холодов все меньше верят, что «империя зла» это именно Россия», — считает Пискарев.

Депутат выразил уверенность, что попытки дискредитировать Россию и избирательную систему закончатся провалом, а выборы в России состоятся и пройдут на должном уровне.

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По материалам: pnp.ru

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