Пользователи Твиттера убедились, что Авито — самая недооценённая соцсеть. И с их аргументами не поспоришь

Кто-то пользуется сервисом Авито, чтобы избавиться от ненужных вещей и приобрести нужные, а кто-то знает, что там всегда можно обнаружить что-то из ряда вон выходящее. Так пользователь Твиттера с ником «продавец родины» убеждён, что «Авито — самая недооценённая соцсеть в мире». Почему? Сейчас сами убедитесь, что с такими доказательствами действительно сложно поспорить.

Пользователь Твиттера нашёл объявление на Авито, которое доказывает, что это самая недооценённая соцсеть

Это объявление от частного детектива из Новгорода, в котором прекрасно абсолютно всё. Истинного мастера своего дела видно сразу, ведь он найдёт вас сам, даже писать ему не придётся.

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И это неудивительно, люди отметили, что такую шляпу купить нельзя. В ней можно только родиться!

Кого-то он нам напоминает…

А может, всё дело в городе?

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