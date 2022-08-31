Правила техосмотра для легковых автомобилей изменятся с 1 сентября
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Правила техосмотра для легковых автомобилей изменятся с 1 сентября

Правила техосмотра для легковых автомобилей изменятся с 1 сентября
Вместо 82 проверять будут всего 55 пунктов

С 1 сентября в России вступает в силу сразу несколько новых законов и постановлений, имеющих особое значение для автомобилистов. Среди них — новые правила техосмотра и изменение системы обучения в автошколах.

Самым значимым, пожалуй, является новый порядок прохождения техосмотра для легковых автомобилей. С 1 сентября вместо 82 обязательных пунктов проверять будут всего 55. В прошлое уйдет, в частности, обязательное наличие в багажнике аптечки и знака аварийной остановки. Кроме того, на пунктах ТО прекратят обращать внимание на неработающие штатные противоугонные устройства, подтекающий двигатель и ржавчину на шлангах и трубопроводах.

«Вообще, стоит напомнить, что техосмотр сейчас за рядом исключений является процедурой добровольной, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. — Тем не менее нельзя сказать, что водителям от упрощения правил ТО станет легче жить. Просто то, что раньше требовали операторы техосмотра, теперь будут требовать инспекторы ГИБДД прямо на дороге».


Другое значимое нововведение — в автошколах станут больше внимания уделять практике в городе. А количество часов, отведенных на занятия на площадках, наоборот, сократят. Для автомобилей категории В соотношение составит 18 на 36, для категории С — 24 на 48 часов соответственно.

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По материалам: pnp.ru

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