Приятные сюрпризы для Девы и заветное желание Весов: гороскоп от Анжелы Перл на сентябрь 2022 года

На смену теплой летней погоде постепенно будут приходить осенние холода. Вместе с положительной энергетикой летних месяцев будут исчезать жизненная сила и оптимизм. По гороскопу на сентябрь 2022 года от Анжелы Перл, у отдельных представителей знаков зодиака может даже наблюдаться демотивация. Однако не стоит отчаиваться или даже паниковать. Важно помнить, что все неудачи пройдут и этот период временный. Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость, и найдите время, чтобы расслабиться и полноценно отдохнуть. В сентябре важно сохранять спокойствие.

Гороскоп от Анжелы Перл на сентябрь 2022

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам не следует ожидать в сентябре 2022 года резкого толчка и быстрого выполнения поставленных задач. Поэтому лучше всего уделить время качественному планированию дел и постепенному их внедрению. В этом месяце будет очень успешным укрепление отношений, поэтому не бойтесь связываться со старыми друзьями, приглашать их на ужин и возрождать дружеские отношения. Если вы все еще ищете свою вторую половинку, возможно, именно ваша позитивная энергия и подход к жизни наконец привлекут ее к вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В сентябре 2022 года отмечается ретроградное движение шести планет. Поэтому они будут иметь замедляющее воздействие на все ваши дела. Однако отчаиваться не стоит. Благодаря этому вы сможете удачно завершить все свои старые проекты и извлечь из них полезный опыт, чтобы не допускать ошибки в будущем. Кроме того, первый месяц осени идеально подходит для налаживания связей и личных отношений, путешествий, учебы, активных занятий спортом и развития навыков.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В сентябре у Близнецов появится множество обязанностей, большая часть из них будет связана с незавершенными делами. Это будет идеальный период, чтобы во всем разобраться, расставить все по своим местам, а также получить за это достойное вознаграждение. Кроме того, сентябрь будет удачным для выполнения ремонтных работ в доме и создания в нем уюта, а также для покупки недвижимости.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если вы планировали сделать крупные покупки в сентябре 2022, то более благоприятная аура для этого будет на первой неделе. Больших перемен в этом месяце не ждите, обретение внутреннего покоя должно быть для вас на первом месте. Удачно в сентябре будут складываться хирургические вмешательства, планирование и завершение текущих дел. Если вы давно хотели отдохнуть, воспользуйтесь этим моментом и отправляйтесь на курорт или в санаторий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Анжела Перл не советует Львам начинать новые проекты в сентябре 2022 года. Наоборот, нужно уделить большую часть времени планированию, а также завершению старых и текущих дел. А чтобы создать прочный фундамент в финансовой сфере и крепко стоять на ногах, важно развивать свои навыки и ответственно выполнять все задачи, которые появятся у вас в этом месяце.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В сентябре 2022 вы будете очень сосредоточены на порядке и систематичности в работе, чтобы избежать трудностей еще до того, как они появятся. Этот месяц принесет вам много приятных сюрпризов, благодаря чему вы сможете успешно завершить текущие дела и укрепить свои позиции. Также не забывайте заботиться о своем здоровье. Если вовремя предпринять профилактические меры, можно избежать заболеваний и завершить начатые дела в запланированное время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сентябрь будет энергичным месяцем для представителей этого знака. В то время, когда будете отмечать свой день рождения, не забудьте загадать свое заветное желание. Этот месяц — идеальный период, чтобы уделить внимание себе и своему внешнему виду. Ваше здоровье и физическая форма будут на высшем уровне. Марс также должен поддерживать вас в этом, так как он будет давать вам много энергии. Если есть возможность взять отпуск в это время, посетите страны и города, где еще не бывали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пока не завершите все свои давние и текущие дела, ни в коем случае не приступайте к новым, чтобы избежать дополнительных хлопот. Кроме того, в сентябре 2022 у вас появится возможность улучшить материальное положение и закрепить свои позиции. Однако для этого от вас потребуются активная работа и целеустремленность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Из-за большинства ретроградных планет в этом месяце некоторые ваши дела могут замедлиться. Однако это не повод для грусти, а наоборот, за это время вы спокойно сможете определить задачи, на которые стоит обратить особое внимание и успешно их решить. Астролог также рекомендует вам проводить много времени среди людей, потому что это станет источником вашей энергии в этом месяце и подарит счастье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это будет удачный период для Козерогов и идеальный момент, чтобы заявить о себе и проявить себя с лучшей стороны. Планетарное расположение будет способствовать успешному завершению дел. А благодаря вашей смелости и целеустремленности, у вас получится создать прочный финансовый фундамент и выйти на новый уровень жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В сентябре Водолеям стоит приготовиться ко многим переменам в личной жизни. Большинство из них будут положительными, так как под воздействием планетарного расположения вы станете более спокойными. Такое состояние также позитивно скажется на вашей профессиональной деятельности. Постарайтесь в этом месяце завершить все дела, которые вы постоянно откладывали. Благодаря успешному решению задач вы получите финансовое вознаграждение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это будет насыщенный период для Рыб, однако нужно сильно постараться провести его размеренно. Особое внимание нужно уделить планированию, а также завершению старых и текущих дел, при этом новые начинать не стоит. Благодаря вашему упорству и уверенности в себе, вы получите достойное финансовое вознаграждение и обретете благополучие в жизни.