Проект Tezro запустил бета-тестирование маркетплейса с поддержкой криптовалют

Разработчики экосистемы для управления цифровыми активами Tezro запустили открытое бета-тестирование приложения на Android и iOS. Об этом ForkLog сообщили представители компании.

В экосистему Tezro входят:

кошелек с поддержкой популярных активов вроде биткоина (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT);

мессенджер на базе протокола сквозного шифрования MTProto для общения и обсуждения сделок;

маркетплейс для онлайн-покупок за криптовалюту;

Tezro Loan — сервис для покупки товаров в кредит у партнеров Tezro;

Tezro Exchange — P2P-площадку для торговли криптовалютой;

Tezro Gift — сервис для обмена подарочными картами.

В ближайшем будущем разработчики добавят поддержку фиатных валют: евро, доллара США и китайского юаня.

Tezro использует Kraken API для отслеживания цен при обмене криптовалют. Кроме того, создатели приложения сотрудничают с компаниями Buydo и QWQER.

Пользователи переводят оплату за товары на эскроу-счет. Продавцы получают деньги только после подтверждения доставки.

Для покупок в Tezro нужно пройти KYC с помощью сервиса SumSub, который также применяют Binance, CoinPayments и MoonPay.

Напомним, ранее Виталик Бутерин заявил о превосходстве криптовалют над другими платежными инструментами.