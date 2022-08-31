Проект Tezro запустил бета-тестирование маркетплейса с поддержкой криптовалют
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Проект Tezro запустил бета-тестирование маркетплейса с поддержкой криптовалют

Проект Tezro запустил бета-тестирование маркетплейса с поддержкой криптовалют

Разработчики экосистемы для управления цифровыми активами Tezro запустили открытое бета-тестирование приложения на Android и iOS. Об этом ForkLog сообщили представители компании.


В экосистему Tezro входят:


  • кошелек с поддержкой популярных активов вроде биткоина (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT);
  • мессенджер на базе протокола сквозного шифрования MTProto для общения и обсуждения сделок;
  • маркетплейс для онлайн-покупок за криптовалюту;
  • Tezro Loan — сервис для покупки товаров в кредит у партнеров Tezro;
  • Tezro Exchange — P2P-площадку для торговли криптовалютой;
  • Tezro Gift — сервис для обмена подарочными картами.

В ближайшем будущем разработчики добавят поддержку фиатных валют: евро, доллара США и китайского юаня.


Tezro использует Kraken API для отслеживания цен при обмене криптовалют. Кроме того, создатели приложения сотрудничают с компаниями Buydo и QWQER. 


Пользователи переводят оплату за товары на эскроу-счет. Продавцы получают деньги только после подтверждения доставки.


Для покупок в Tezro нужно пройти KYC с помощью сервиса SumSub, который также применяют Binance, CoinPayments и MoonPay.


Напомним, ранее Виталик Бутерин заявил о превосходстве криптовалют над другими платежными инструментами.

# Экономика tezro, маркетплейс, новости
По материалам: ForkLog

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