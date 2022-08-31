Россиянам указали на «психологическое» преимущество назальной вакцины
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Россиянам указали на «психологическое» преимущество назальной вакцины

Россиянам указали на «психологическое» преимущество назальной вакциныВирусолог Бутенко заявил о «психологическом» преимуществе назальной вакцины

У назальной вакцины есть «психологическое» преимущество перед обычной, так как некоторые люди боятся делать уколы. Об этом заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Есть данные, что это эффективно. Кроме того, преимущество заключается в том, что это не инъекционное введение. Некоторые побаиваются уколов. А здесь психологически будет легче осуществить массовую вакцинацию такую», — сказал специалист.

По его мнению, этот фактор может оказать влияние на рост количество привитых россиян. Также он уточнил, что назальная вакцина отличается от обычного «Спутника V» характеристиками.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что пациентам, которые перенесли коронавирус и у которых после болезни повреждены легкие, лучше не находиться на жаре.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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