Российский преемник Paulig начал выпускать кофе под новым брендом
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Российский преемник Paulig начал выпускать кофе под новым брендом

Российский преемник Paulig начал выпускать кофе под новым брендомБывшая «дочка» Paulig «Милфудс» начал выпускать кофе под российским брендом Poetti

Бывшая «дочка» Paulig «Милфудс» (ранее «Паулиг Рус») начала выпускать кофе под новым российским брендом Poetti на заводе в Тверской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Первые выпущенные упаковки Poetti – важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре», — цитирует пресс-служба слова директора цепочки поставок «Милфудс» Сергея Юшина.

В 2023 году преемник Paulig планирует производить не только зерновой и молотый кофе, но и растворимый. Завод «Милфудс» находится на территории промышленного парка «Боровлево-2» под Тверью и может выпускать более 25 миллионов килограммов кофе в год.

Paulig закрыл сделку по продаже бизнеса в России в начале мая. Хотя завод под Тверью перешел под управление «Милфудс», финский производитель не предоставил ей свои бренды и рецепты. Новый владелец предприятия сохранил штат сотрудников — более 100 человек. Как отметили в правительстве Тверской области, зеленый кофе на завод поставляют напрямую производители более чем из десяти стран.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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