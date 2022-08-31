Роза Сябитова пожаловалась на свою внучку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роза Сябитова пожаловалась на свою внучку

Роза Сябитова пожаловалась на свою внучку
Ведущая Роза Сябитова о своих буднях бабушки. Телеведущая рассказала, что ее внучка Мирослава растет очень активной. К тому же девочка любит выражать свои эмоции при помощи крика. Близкие хоть и мирятся с особенностями характера малышки, признаются, что сильно устают от нее.
Поэтому, как только Мирослава успокаивается, в доме Розы Сябитовой объявляется сончас. Отдыхает не только ведущая, а также ее дочь Ксения и зять, но и домашние питомцы. «Мирочка у нас голосистая, но стоит ей уснуть, как все засыпают. Ловим момент!» — написала в своем телеграме Роза Сябитова.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

Последние новости

Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
Сестра покойной жены Дмитрия Шепелева рассказала, кого Жанна на самом деле любила
Сестра покойной жены Дмитрия Шепелева рассказала, кого Жанна на самом
Лариса Андерсен рассказала, чем обманчив Лев в Венере
Лариса Андерсен рассказала, чем обманчив Лев в Венере
Роза Сябитова пожаловалась на свою внучку
Роза Сябитова пожаловалась на свою внучку
Назван способ получить повышенную пенсию
Назван способ получить повышенную пенсию
В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex
В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex
В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика
В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика
Глава МИД Британии рассказала о вкладе Горбачева в глобальную безопасность
Глава МИД Британии рассказала о вкладе Горбачева в глобальную
Вкусные зеленые помидоры в маринаде: как их правильно приготовить
Вкусные зеленые помидоры в маринаде: как их правильно приготовить
Фанаты Дом-2 рассчитывают на свадьбу Бухынбалтэ и Барзикова
Фанаты Дом-2 рассчитывают на свадьбу Бухынбалтэ и Барзикова
Астропрогноз на сентябрь 2022 года
Астропрогноз на сентябрь 2022 года
«Сделала губы?»: в Сети обсуждают внешность бывшей жены Меладзе, от которой он ушел к Брежневой
«Сделала губы?»: в Сети обсуждают внешность бывшей жены Меладзе, от

Топ на сегодня

Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ по трем направлениям
Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ по трем
Капитан сборной ЮАР по регби снялся в рекламе криптобиржи Luno
Капитан сборной ЮАР по регби снялся в рекламе криптобиржи Luno
Егор Крид записал песню с Шуфутинским
Егор Крид записал песню с Шуфутинским
Что ответить девушке, которой постоянно нечего надеть
Что ответить девушке, которой постоянно нечего надеть
Россияне стали активнее тратиться на собак
Россияне стали активнее тратиться на собак

Еще по теме

Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку
Роза Сябитова рассказала все, что думает о своем зяте
Роза Сябитова рассказала о своих 12 неудачных беременностях
Роза Сябитова ищет роддом для рождения ребенка