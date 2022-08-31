Роза Сябитова пожаловалась на свою внучку

Ведущая Роза Сябитова о своих буднях бабушки. Телеведущая рассказала, что ее внучка Мирослава растет очень активной. К тому же девочка любит выражать свои эмоции при помощи крика. Близкие хоть и мирятся с особенностями характера малышки, признаются, что сильно устают от нее.Поэтому, как только Мирослава успокаивается, в доме Розы Сябитовой объявляется сончас. Отдыхает не только ведущая, а также ее дочь Ксения и зять, но и домашние питомцы. «Мирочка у нас голосистая, но стоит ей уснуть, как все засыпают. Ловим момент!» — написала в своем телеграме Роза Сябитова.