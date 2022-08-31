Сбежавших из России актеров Хаматову и Белого "насилуют" за границей
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Сбежавших из России актеров Хаматову и Белого "насилуют" за границей

Сбежавших из России актеров Хаматову и Белого "насилуют" за границей

Депутат Государственной Думы Роман Худяков предположил, что эмигрировавших из России Чулпан Хаматову и Анатолия Белого "насилуют" в Прибалтике. Об этом парламентарий написал в соцсетях.

Как утверждает законодатель, на самом деле Хаматову и Белого заставляют произносить антироссийские лозунги, а сами они не горят желанием критиковать родную страну. Худяков подчеркнул, что сделал вывод исходя из выражений лиц артистов во время интервью европейским газетам и телеканалам. 


"Российских актеров попросту "насилуют" за рубежом. Их таскают на интервью, где выжимают из них слова – и они со страдающей интонацией их произносят, комкая лица. Такое ощущение, что они не сами выбрали участь предателей, а их заставили, и теперь натурально "насилуют", – считает Худяков.

Политик добавил, что "тренд на русофобию" медленно, но верно уходит из моды. В ближайшее время, предполагает депутат, ни Хаматова, ни Белый, ни прочие покинувшие РФ актеры и музыканты не будут востребованы за границей.

Уехавший из России актёр Анатолий Белый

"Сейчас, кстати, русофобские постановки уже выходят из моды. И некоторые артисты и комики не могут собрать на свои спектакли и представления публику и даже продать билеты. Жалуются. Логично. Вне России они скоро будут вообще никому не нужны", — подытожил Роман Худяков.

Хаматову обвинили в "незаслуженности" звания народного артиста России

Продюсер Леонид Дзюник, давая комментарий порталу BLITZ.center, выразил открытый скепсис касаемо заслуженности звания народной артистки РФ у Чулпан Хаматовой.

"У нас даже Чулпан Хаматовой дали звание, но за что? Лично для меня народные артисты – это Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Майя Кристалинская", – заявил Дзюник.

Осуждать Чулпан Хаматову за эмиграцию отказался актер и телеведущий Марат Башаров, указав, что многие люди, не только артисты, в последние годы уезжают из страны по политическим мотивам. В то же время он подчеркнул, что поступок Хаматовой не поддерживает. Артист цирка и дрессировщик Эдгар Запашный, в свою очередь, раскритиковал антироссийские и проукраинские призывы актрисы, которая, по его мнению, "сожгла все мосты" с родиной.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. Тем не менее за границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Макаревич.

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По материалам: uposters.ru

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