«Сделала губы?»: в Сети обсуждают внешность бывшей жены Меладзе, от которой он ушел к Брежневой

Бывшая супруга Константина Меладзе ведет закрытый образ жизни. Яна Сумм редко выходит на связь с представителями прессы и даже с подписчиками. А недавно в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как сегодня выглядит мама троих детей.

В свое время Яна подарила Константину Шотаевича двух дочерей и сына. После разрыва с Меладзе женщина вышла замуж за бизнесмена по имени Олег и до сих пор живет с ним в браке. Сумм редко радует публику новыми фото, зато недавно поделилась в соцсетях роликом, на котором показала себя во всей красе. Пользователи Сети тут же предположили, что бывшая продюсера увеличила губы.

«Мне кажется, это просто фильтр!»; «Она и в прошлом году была с увеличенными губами»; «Сделала губы, или кажется? Кто в этом разбирается?»; «Сделала губы или нет, но все равно очень шикарная женщина!»; «Приятно на вас смотреть, Яна!» — отмечают подписчики.

Напомним, в браке с Константином Меладзе Яна пробыла почти 20 лет. Как-то женщина призналась, что супруг изменял ей с Верой Брежневой, которая пела в группе «ВИА Гра».

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее.

Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — как-то рассказывала о личной драме Сумм.