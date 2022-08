Сегодня из подписки Game Pass удаляют сразу 10 игр

Вадим Карасев





В последний день лета, 31 августа, Microsoft удаляет довольно большое количество игр из подписки Game Pass. Сразу 10 проектов будут удалены сегодня из игрового сервиса, о чем компания предупреждала еще в середине этого месяца.

С 1 сентября игроки не найдут в подписке Game Pass следующие проекты:

Elite Dangerous (Xbox, xCloud)Hades (Xbox, PC, xCloud)Myst (Xbox, PC, xCloud)NBA 2K22 (Xbox, xCloud)Signs of the Sojourner (Xbox, PC, xCloud)Spiritfarer (Xbox, PC, xCloud)Twelve Minutes (Xbox, PC, xCloud)Two Point Hospital (Xbox, PC, xCloud)What Remains of Edith Finch (Xbox, PC, xCloud)World War Z (Xbox, PC, xCloud)

Пока игры не удалены из сервиса, есть возможность купить их со скидками для подписчиков Game Pass.